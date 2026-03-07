El BNG reclama al Gobierno conocer el estado de los 186 pisos de la Sareb en Lugo

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado una serie de preguntas en la Cámara con el objetivo de conocer el estado de los 186 pisos que la Sareb mantiene en la provincia de Lugo y que, en sus palabras, siguen en una situación de "limbo legal" más de un año después del anuncio de utilizar viviendas del 'banco malo' para incrementar el parque de vivienda pública.

A través de un comunicado recogido por Europa Press, la formación nacionalista recuerda que el Consejo de Ministros y Ministras acordó traspasar determinados activos de la Sareb a la antigua Sepes, reconvertida en Casa 47, y demanda conocer el estado del procedimiento y el plan del gobierno para el caso de Lugo.

"El BNG reclama que las viviendas titularidad de la Sareb se transfieran de forma gratuita a la Xunta de Galicia para su incorporación a una bolsa de vivienda pública", ha pedido Néstor Rego.

El diputado sostiene que los inmuebles "ya fueron adquiridos con fondos públicos" cuando se produjo el rescate de los activos de las entidades bancarias durante la crisis inmobiliaria y financiera después del 2009, por lo que cree que "no tiene sentido intentar recuperar los fondos de otras administraciones cuando no se le exigió ese pago a los bancos rescatados".

Para el BNG "no es entendible" que el Gobierno pretenda "centralizar" la gestión de las políticas de vivienda y "administrar directamente" el alquiler social de los inmuebles cedidos.

"Por mucho que el ejecutivo pretenda disfrazarlo de coordinación y colaboración, de los trámites iniciados no se desprende la intención o la materialización de mecanismos", ha criticado Rego.

De este modo, pide conocer cuántos inmuebles titularidad de la Sareb en Lugo serán transferidos a la Sepes y cuántos quedan en manos del banco malo.

Al mismo tiempo, el diputado ha criticado, que en su respuesta, el Gobierno haya afirmado que aún no sabe cuál será el futuro de los 20 pisos de la ciudad y de los cerca de 200 de toda la provincia.