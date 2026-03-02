La Xunta declara de interés autonómico una parcela para construir 160 viviendas en Arteixo (A Coruña)

La Xunta de Galicia acordó este lunes declarar proyecto de interés autonómico la construcción de 160 viviendas en el ámbito de A Baiuca, en Arteixo, que en su gran mayoría contarán con algún tipo de protección.

La iniciativa se desarrollará bajo la fórmula de colaboración público-privada, con el objetivo de agilizar los trámites y facilitar el acceso a vivienda asequible.

Desde el Gobierno gallego destacan que esta declaración permitirá avanzar con mayor rapidez en un ámbito considerado estratégico para reforzar la oferta residencial, especialmente en zonas con elevada demanda.

La previsión es que la práctica totalidad de las viviendas estén destinadas a algún régimen de protección, favoreciendo así el acceso a jóvenes y familias.

Con este acuerdo, ya son tres los proyectos aprobados bajo esta fórmula: el de Arteixo, otro en el ámbito de Ofimático en Vigo y una tercera actuación en Sagrado Corazón, en Lugo.

La Xunta enmarca estas decisiones en su estrategia para incrementar el parque de vivienda protegida en Galicia y fomentar la colaboración con el sector privado para dar respuesta a las necesidades actuales del mercado residencial.