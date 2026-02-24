Oleiros (A Coruña) pone a la venta una docena de parcelas para la construcción de viviendas

El Concello de Oleiros ha puesto este martes a la venta 12 parcelas de titularidad municipal para la construcción de viviendas unifamiliares o plurifamiliares. Los terrenos fueron adquiridos de manera gratuita a través de la gestión del plan de nuevas urbanizaciones en las distintas parroquias del municipio.

Los solares que salen ahora a la venta se ubican en Oleiros, Iñás, Santa Cruz, Perillo y Mera y la construcción de las viviendas podrá ser libre y de protección.

El plazo de presentación de ofertas, que se deben formalizar a través de la plataforma de contratación del sector público o en la Casa do Concello, se extiende hasta el 25 de marzo. A través de estas ventas el gobierno local espera recaudar unos 2,5 millones de euros que se invertirán en nuevas obras y servicios públicos. Los terrenos disponibles se pueden consultar en la web municipal.

Vivienda protegida

De las parcelas en venta, tres de ellas deberán estar destinadas a viviendas protegidas. Concretamente se trata de las ubicadas en la plaza de Rabadeira y la de Mera, situada en la calle Eduardo Galeano.

Cuando las obras estén adjudicadas, las personas interesadas podrán optar a comprar aquí un piso. El Concello irá informando de estos procedimientos próximamente.