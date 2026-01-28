La Xunta concede ayudas para la construcción de 108 viviendas protegidas en Oleiros (A Coruña)

La Xunta ha concedido el año pasado ayudas a dos cooperativas por un total de un millón de euros para la construcción de 108 viviendas protegidas en Oleiros (A Coruña).

Así lo ha expuesto la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que, junto a la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, ha visitado las obras de la promoción que una de las cooperativas beneficiadas, A Canteira de Perillo, está construyendo para 21 viviendas, de las que 16 son protegidas.

Esta cooperativa ha recibido una aportación de 160.000 euros (10.000 euros por vivienda) en el marco de la línea de ayudas que la Xunta ofrece a promotores y cooperativistas para impulsar la construcción de vivienda protegida.

Además, en Oleiros, otra cooperativa recibió 920.000 euros para 92 nuevas viviendas protegidas. En total, como indicó la conselleira, fueron en Galicia concedidas ayudas por un importe de cuatro millones de euros, "que permiten que se estén promoviendo más de 400 viviendas protegidas", según recoge Europa Press.