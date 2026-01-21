La Xunta recibe más de 1.000 solicitudes para rehabilitar viviendas en el rural, en las primeras horas

Más de mil gallegos han solicitado en las primeras horas las ayudas para rehabilitar viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes. La Xunta informó este miércoles, 21 de enero, que ya se han recibido 1.035 solicitudes. La Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras abrió hoy a las 9:00 horas el plazo, que permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre o hasta agotar el presupuesto disponible.

Más en concreto, a las 13:00 horas, en la provincia de Lugo se habían registrado 373 solicitudes; en la de Ourense, 230; en la de Pontevedra, 167; y en la de A Coruña, 265.

Desde la Xunta destinan a esta convocatoria un presupuesto bienal de 5 millones de euros, con fondos autonómicos, que podrán ampliarse si el número de solicitudes excede la cantidad prevista.

Ayudas de hasta 30.000 euros

Las ayudas, que pueden alcanzar los 30.000 euros, están dirigidas a propietarios o usufructuarios de viviendas o locales situados en municipios de menos de 5.000 habitantes, con el requisito de que la vivienda rehabilitada debe destinarse a domicilio habitual y permanente, ya sea del propio propietario o en alquiler, en este caso, durante un mínimo de 5 años.

Estas ayudas son compatibles con otras de la misma finalidad, convocadas por la Xunta u otra administración, siempre que la ayuda no supere el coste total de las actuaciones. Por ejemplo, con las de adquisición de vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes, de modo que se puede adquirir una vivienda abandonada con esta subvención y reformarla con la nueva ayuda de rehabilitación.

La ayuda cubrirá hasta el 75 % de las obras e incluye trabajos de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética. También se contemplan las actuaciones para la medición y la ejecución de obras que eviten la entrada del gas radón o la adopción de medidas que garanticen su eliminación del interior de las viviendas.

Además, en el coste total de las actuaciones subvencionables se pueden incluir los honorarios por la redacción de proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, así como los gastos derivados de la tramitación administrativa. También se contemplan los gastos derivados de impuestos, tasas y tributos, siempre que estén debidamente justificados.