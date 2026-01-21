La Xunta esperará al cambio de uso "definitivo" en Xuxán, en A Coruña, para empezar a construir

La Xunta ha iniciado el proceso de licitación, por 50 millones de euros, para la construcción de 264 viviendas públicas en el barrio de Xuxán. Estarán ubicadas en una parcela de uso terciario que va a ser modificado en el planeamiento de A Coruña para que, con nueva calificación, pueda haber pisos en ellas. A los vecinos no les ha gustado esta tramitación sin haberse producido aún el cambio urbanístico, pero la Xunta la justifica.

Consultada por Quincemil, la Consellería de Vivenda aclara que "para agilizar tiempos" ya ha sacado a concurso la redacción del proyecto y la dirección de obra, pero su construcción no comenzará hasta la "aprobación definitiva" del cambio de uso en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

El visto bueno inicial se dio por unanimidad en el Pleno municipal extraordinario de julio de 2025, después de que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y el Ayuntamiento de A Coruña promoviesen la modificación. Desde entonces, el asunto no ha vuelto al salón de plenos.

Las dos administraciones habían llegado a un acuerdo en 2024 para llevar a cabo este cambio de uso después de que la Xunta se decantase por dedicar terrenos de su propiedad en Xuxán a la construcción de viviendas en lugar de oficinas u otros equipamientos.

Las quejas de Xuxán

La asociación vecinal de Xuxán manifestó este miércoles su "profundo malestar y preocupación" por la licitación anunciada por la Xunta de su proyecto de 264 viviendas públicas en el barrio.

"Consideramos inaceptable que se impulsen licitaciones de esta envergadura anticipándose a los procedimientos urbanísticos legalmente establecidos, dando por hecho un cambio de uso del suelo que todavía no ha sido aprobado y generando una evidente inseguridad jurídica", argumentaron los vecinos.

"Para hacer frente al problema de la vivienda es necesario incrementar la oferta. Así lo está haciendo la Xunta, impulsando nuevos hogares públicos con la máxima agilidad y garantizando siempre la seguridad jurídica, en su reto de duplicar el parque público residencial de 4.000 a 8.000 viviendas", responde la administración autonómica.

Los vecinos han presentado alegaciones a las modificaciones del PGOM en Xuxán. Entre otras reclamaciones, apuntan que el cambio urbanístico debe incorporar medidas que resuelvan los problemas de movilidad en el barrio "aun cuando la ocupación residencial no alcanza todavía la mitad de su capacidad".

Los residentes ven imprescindible planificar conexiones adecuadas hacia las vías de altas prestaciones cercanas, así como garantizar el mantenimiento de los derechos ya reconocidos en el planeamiento vigente, tanto en materia de accesos como de plazas de aparcamiento.

Estas reclamaciones fueron llevadas a Pleno en diciembre pasado por el grupo municipal del PP a través de una moción que fue aprobada.