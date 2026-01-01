La Xunta recibe 3 ofertas para construir 14 viviendas públicas en Vilarrodís, en A Coruña

La Sociedad de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal) de la Xunta, ha recibido 3 ofertas para llevar a cabo la redacción de proyecto de construcción de las 14 viviendas de promoción pública en la parcela UA-43 P11 de la calle Aguceira, en Vilarrodís, cedida por el Concello de Arteixo.

Se trata de la redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección de obra, para el cual el importe de licitación asciende a 124.182 euros. La inversión total estimada en la ejecución de las obras del inmueble superará los 2,7 millones de euros.

El Gobierno gallego tiene también en tramitación en este municipio un Proyecto de Interés Autonómico en el ámbito Baiouca–Penouqueira, que permitirá habilitar suelo para 160 nuevas viviendas, el 80 % de ellas protegidas.

Hasta el momento, los municipios que ya han cedido suelo para la construcción de nueva vivienda pública son A Coruña, Pontevedra, Lugo, Ames, A Estrada, Lalín, Teo, Vilagarcía, Carballo, San Cibrao das Viñas, Narón, Arteixo y Bueu.

La Xunta tiene en marcha más de 3.000 viviendas públicas en diferentes fases de ejecución y, en 2026, impulsará el inicio de 1.000 más. El objetivo marcado en esta legislatura es duplicar el parque público residencial, pasando de 4.000 a 8.000 hogares.

Además, este año destinará 350 millones de euros a políticas de vivienda en el año 2026, de los que 163 millones se destinarán a la construcción de nuevos hogares.