La venta de viviendas en Galicia reduce su crecimiento y los préstamos de hipotecas se disparan

El comportamiento de la compraventa de vivienda en Galicia experimenta un aumento que se corresponde con el incremento de los préstamos hipotecarios solicitados para la adquisición de pisos. El repunte gallego ha sido del 2,1% frente a la caída estatal del 1,9%, y la comunidad es la tercera del país con mayor crecimiento de créditos para hipotecas, del 12,6%.

La estadística procede del Colegio Notarial de Galicia y es la más reciente, de octubre de 2025, comparada con los datos del mismo mes del año anterior. En este caso, el aumento de operaciones en Galicia ha sido mucho más reducido que en meses anteriores, pero por encima de la caída media estatal.

La comunidad registró en octubre 2.755 compraventas de vivienda y el precio medio fue de 1.180 euros el metro cuadrado, un 2,1% más caro que un año antes, pero inferior al incremento medio estatal del 6,7%.

Por tipo de inmueble, hubo 1.816 compraventas de pisos, un 5% menos que en octubre de 2024, y 938 de viviendas unifamiliares, un 19,2% más. El precio medio de los pisos aumentó un 11,1%, hasta alcanzar los 1.584 euros el metro cuadrado, y el de las unifamiliares se situó en los 780 euros, un 1,8% menos que un año antes.

En el conjunto del país destacan los aumentos en Navarra (7,6%), País Vasco (4,7%), Galicia (2,1%), Andalucía (2,1%) y Castilla y León (1,9%), frente a los descensos en Madrid (-13,8%), La Rioja (-12,3%), Baleares (-7,6%) y Comunidad Valenciana (-4%).

Hipotecas

En octubre de este año se concedieron en Galicia 1.250 préstamos hipotecarios para compra de vivienda, un 12,6% más que en 2024 y por encima de la media estatal del 6,7%.

La cuantía media de estos préstamos subió en la comunidad gallega un 18,5% interanual, hasta alcanzar los 148.844 euros.

Un 45,4% de las adquisiciones de viviendas se financió mediante un préstamo hipotecario, frente a un 50,8% de media en el conjunto de España. La cuantía del crédito supuso en Galicia una media del 76,1% del precio, por un 72,5% de media española.

El número de hipotecas creció en 15 de las 17 autonomías, entre las que destacan Baleares (20,2%), Castilla y León (13,2%) y Galicia (12,6%).