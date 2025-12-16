Vender tu vivienda exclusiva: misión posible

Contenido patrocinado

Adquirir una vivienda exclusiva puede tener objetivos más allá del simple hecho de asentarse en una localidad o en un emplazamiento concreto del gusto del futuro propietario. En ocasiones es también una buena inversión, el deseo de regresar a la tierra de nuestros ancestros, poder disponer de una segunda residencia confortable, o simplemente, ganar calidad de vida o espacio porque la familia ha crecido.

Lo que es evidente es que, en los últimos años, el perfil y las exigencias de los compradores de este tipo de viviendas han cambiado. Y mucho.

En la actualidad, la inmensa mayoría de los interesados son profesionales globales, que se fijan de forma extraordinaria en la atención y en los detalles antes de concretar una operación de adquisición: sostenibilidad y eficiencia energética del inmueble, materiales y equipamiento, ambiente y seguridad en la zona…

Los expertos coinciden en que estas propiedades suelen venderse más rápido y a un mejor precio si, en lugar de por nuestra cuenta, la operación se realiza a través de una empresa con capacidad de documentar y tratar la propiedad de forma acorde a su valor o singularidad.

Alberto Otero, socio y CEO de Ünique, compañía especializada en la venta de viviendas prime con oficinas en A Coruña y Vigo, subraya que "Los consultores, como los que operan en nuestra empresa, tienen un papel muy fundamental en todo el proceso". "Su asesoramiento y su experiencia, con el soporte de nuestro departamento técnico, ayudarán notablemente al propietario a encontrar los puntos fuertes de su inmueble… algunos, incluso, que ni él mismo conocía o en los que no había reparado".

Estilo de vida y elementos diferenciales

Entre los factores clave para la venta de una vivienda premium destacan, por ejemplo, tener en cuenta los elementos diferenciales y potencialidades de la propiedad, así como saber ofrecer una experiencia, más allá de una simple construcción bien ubicada: “no sólo se oferta ladrillo de calidad y localización”, sino un estilo de vida.

Si algo está claro es que para una venta de alto valor es imprescindible recurrir a profesionales. Los agentes especializados en viviendas exclusivas tienen muy presente que no están vendiendo cualquier inmueble, sino un producto especial. Y además, cuentan con la experiencia necesaria en ese mercado específico.

El CEO de Ünique recuerda que esos consultores profesionales y especializados "acompañarán al propietario que quiere vender durante todo el proceso, desde el primer contacto, asesorándole sobre las mejores opciones en cada momento y ayudándole a adoptar decisiones que a veces no son fáciles".

Posicionamiento en el mercado, información y target

Además de todo ello, es necesario posicionar al inmueble en el mercado de las viviendas de lujo, puesto que en ocasiones es complicado definir qué producto es realmente premium y cuál no lo es, al ser difusa la línea divisoria entre ambas cosas.

Y, por supuesto, facilitar la información más detallada posible, fácil de comprender y accesible a los potenciales compradores, teniendo en cuenta que es muy difícil que estos se decidan a cerrar una operación simplemente por un anuncio con algunos datos básicos de la propiedad.

"En ese sentido, sabemos que muchos de los interesados no se pueden desplazar para poder visitar los inmuebles, porque viven lejos, por falta de tiempo o por otros motivos, por lo que es fundamental ofrecerles una visita online completa", señala Otero. "En nuestra página web (https://unique-sp.es/) pueden encontrar, por ejemplo, fotografías de todas las dependencias y exteriores, planos de la vivienda, accesos y comunicaciones, un boletín de consultas para aclarar dudas…"

Por último, los agentes especializados deben conocer el perfil del potencial comprador o posibles clientes para sus propiedades en venta. Acercarse a sus gustos, aficiones, forma de pensar, necesidades laborales, tendencias o modas en su entorno...