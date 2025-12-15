La Xunta transformará locales vacíos en 10 viviendas públicas en A Coruña y Sada

La conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. Xunta de Galicia.

El Consello da Xunta ha aprobado la licitación del contrato para la redacción de los proyectos y dirección de obra que permitirán convertir nueve locales vacíos propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en 10 viviendas de promoción pública, distribuidas entre Coruña y Sada.

La iniciativa, impulsada por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, supone una inversión estimada de más de 970.000 euros.

Según explicó el Ejecutivo gallego, en Coruña se transformarán cuatro locales para obtener cinco viviendas, mientras que en Sada se intervendrán cinco locales para generar otras cinco viviendas.

La licitación, que se realizará en los próximos días por un presupuesto superior a 70.000 euros, contempla un plazo máximo de tres meses para la redacción de los proyectos.

Esta actuación se suma a otros proyectos de la Xunta, como la habilitación de 12 viviendas en Narón y cuatro en Valdecorvos (Pontevedra), todos ellos en bajos de su propiedad.

El objetivo del Gobierno gallego es incrementar el parque público residencial, promoviendo hogares accesibles a partir de espacios urbanos que actualmente permanecen sin uso.

El Ejecutivo autonómico subraya que esta estrategia forma parte de un plan más amplio para movilizar locales comerciales desocupados. A comienzos de 2025 se modificó la normativa para facilitar que particulares puedan transformar bajos comerciales en viviendas, y a partir de 2026 se pondrá en marcha un programa público de adquisición de locales desocupados, garantizando su conversión en viviendas con cualificación permanente.

Los locales de A Coruña, en Eirís y Barrio de las Flores

Fuentes de la Xunta confirmaron que en la ciudad de A Coruña están situados en el barrio de Eirís y Barrio de las Flores.

En concreto, será una vivienda en el local del inmueble situado en Lamadosa 2, Bloque 1 Portal 2, y tres viviendas en los bajos situados en Avenida de Monelos 145, Portal 4.

En Barrio de las Flores se transformará en vivienda el local situado en la calle Lirios, Bloque 20 Portal 1 y 2.