La Xunta concede 2.033 nuevos Bonos Alquiler para jóvenes con un presupuesto de 11,4 millones

La Xunta de Galicia ha resuelto y notificado esta semana 2.033 nuevas concesiones del Bono Alugueiro Mocidade, un programa dirigido a facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes menores de 36 años.

Esta última partida cuenta con un presupuesto de 11,4 millones de euros, que se suman a los 13 millones de euros ya ejecutados en concesiones previas durante 2025, elevando el total de inversión para este año a más de 24 millones de euros.

El Consello da Xunta aprobó la pasada semana la ampliación de la dotación económica del programa, medida publicada el viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Apenas siete días después, todas las solicitudes correspondientes a esta ampliación ya han sido resueltas y notificadas a los beneficiarios, cumpliendo con el objetivo del Gobierno gallego de agilizar los trámites y garantizar la pronta llegada de la ayuda a los jóvenes que la solicitan.

El Bono Alugueiro Mocidade proporciona a los beneficiarios una subvención de 250 euros al mes durante dos años, siempre que esta cuantía no supere el importe que abonan en concepto de arrendamiento.

El programa está concebido como un instrumento para aliviar la carga económica de los jóvenes en el pago de la renta de su vivienda habitual, contribuyendo a fomentar la estabilidad residencial y la autonomía económica.

Los requisitos para acceder a estas ayudas incluyen tener menos de 36 años en el momento de la solicitud, contar con una fuente regular de ingresos que no supere tres veces el IPREM (25.200 euros anuales) y acreditar que la vivienda es su residencia habitual.

Además, los solicitantes deben cumplir con los criterios administrativos y presentar la documentación que demuestre su situación económica y laboral.

Con la concesión de estas 2.033 nuevas ayudas, el número total de beneficiarios del Bono Alugueiro Mocidade en 2025 asciende a más de 4.300 jóvenes, consolidando el programa como una de las principales políticas de la Xunta para facilitar la emancipación y el acceso a una vivienda digna en Galicia.