Sada (A Coruña) tendrá vivienda pública en los bajos de Xoán Vicente Viqueira

El municipio de Sada sumará cinco viviendas de promoción pública. Se situarán en los bajos inutilizados del número 17 de la avenida Xoán Vicente Viqueira.

La Xunta de Galicia será quien acometa la transformación de los bajos en hogares, al ser titular de los mismos. La iniciativa parte tras una reunión entre el Gobierno gallego, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo, y el Concello, con el alcalde Benito Portela y la portavoz del PP Esperanza Arias.

El objetivo de las reuniones era encontrar una solución "social e útil", en palabras del gobierno local, para estos bajos que seguían vacíos desde su construcción. Tras hablar con vecinos y vecinas interesados en la zona, se planteó la posibilidad de que fueran adquiridos por particulares, que se dedicasen a usos públicos o que, como finalmente se decidió, pasasen a ser viviendas de promoción pública.

Todos estos bajos cuentan con las condiciones técnicas necesarias para ser viviendas, siguiendo la normativa vigente.

Esta iniciativa sigue la línea de los presupuestos presentados por la Xunta para el 2026, en los que se contempla una partida de 2 millones de euros para la compra de bajos comerciales y su posterior acondicionamiento para reconvertirlos en vivienda.

El Concello pone en valor que Sada forme parte de las políticas autonómicas de promoción de vivienda pública, especialmente ante la actual crisis de vivienda. De manera paralela, indican que el Gobierno local está colaborando con la Xunta para estudiar otros posibles usos públicos para dos bajos que no cumplen con los criterios técnicos para su transformación en vivienda.