Xunta y Concello firman en Arteixo (A Coruña) la cesión de suelo para 14 viviendas públicas

Firma entre la Xunta y el Concello de Arteixo para la cesión de suelo para construir vivienda pública Xunta de Galicia

Arteixo contará con 14 nuevas viviendas públicas en Vilarrodís. Xunta y Concello firmaron este viernes el convenio de cesión de suelo para su construcción, que cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros.

Concretamente, la parcela se sitúa en la calle Aguceira. Allí se construirá el inmueble, cuya redacción del proyecto ya está licitada. El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 23 de diciembre.

En la firma estuvieron reunidos la conselleira de Vivenda, María M. Allegue; el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, y la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo.

Tras la firma, Allegue destacó que el Gobierno gallego ya ha firmado 12 convenios con A Coruña, Pontevedra, Lugo, Ames, A Estrada, Lalín, Teo, Vilagarcía, Carballo, San Cibrao das Viñas y Narón para facilitar la vivienda protegida. Con estas de Arteixo, hay cerca de 3.000 en marcha en toda Galicia. En su mayoría están planteadas para personas jóvenes y, en este sentido, la titular de Vivenda subrayó el trabajo de la Xunta para aumentar la oferta de vivienda que repercutirá en los precios de los alquileres.

Agradeciendo la implicación de los concellos al facilitar suelo residencial, Allegue recordó que desde el año que viene los municipios podrán hacer uso de la figura de Proxectos de Interese Autonómico para avanzar en el desarrollo de suelo residencial.

La conselleira también recordó los 350 millones de euros del presupuesto dedicados a políticas de vivienda, de los cuales 163 millones de euros se destinan a viviendas protegidas. El próximo año la Xunta pondrá en marcha acciones como el incremento de la edificabilidad en determinados ámbitos o la posibilidad de construir vivienda en suelos dotacionales sin uso.

Más actuaciones en Arteixo

Allegue recordó el proyecto de Baiouca-Penouqueira, que permitirá habilitar suelo para 160 nuevas viviendas, el 80% de ellas protegidas. El plan está remitido para tramitación ambiental.

Paralelamente, la Xunta colabora con el Concello con un préstamo de un millón de euros para humanizar la travesía de Arteixo.