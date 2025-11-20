Este es el pueblo de Galicia donde más ha subido la vivienda en toda España: un 57% en el último año

Idealista ha publicado un estudio sobre la evolución del precio de la vivienda en el último año. Según sus datos, los 10 municipios donde más se ha encarecido el precio de la vivienda usada están en la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia, Galicia, Comunidad de Madrid y Cantabria.

Galicia encabeza el ranking nacional. Malpica de Bergantiños (A Coruña) se sitúa como el municipio de toda España donde más ha aumentado el precio de la vivienda el último año, con respecto a octubre de 2024. Con una subida del 57%, el precio medio en la localidad alcanza ya los 1.287 euros por metro cuadrado.

El municipio gallego donde más se encareció la vivienda en octubre

El último informe de Idealista nos deja datos muy curiosos en relación con el encarecimiento de la vivienda. Los datos proporcionados por el portal inmobiliario sitúan al municipio coruñés de Malpica de Bergantiños como el lugar de toda España donde más se ha encarecido la vivienda usada en el último año.

Según el estudio, el precio medio del metro cuadrado en la localidad ha aumentado un 57% interanual, lo que convierte a Malpica en el epicentro del mayor repunte del precio de la vivienda respecto a octubre del año anterior.

Tras Malpica, el informe destaca a dos municipios de la provincia de Alicante: Cox y Rafal, donde el precio ha aumentado un 54% y un 53%, respectivamente. El cuarto puesto lo ocupa el municipio madrileño de Villarejo de Salvanés, con una subida interanual del 48%.

La Región de Murcia también tiene una presencia notable en la parte alta del ranking. Torre-Pacheco y Fuente-Álamo se sitúan en quinta y sexta posición, tras registrar incrementos del 46% y del 44%. Ya en el norte, el séptimo lugar lo ocupa el municipio cántabro de Marina de Cudeyo, con una subida del 39%, respecto al mismo mes del año anterior.

El top 10 lo cierran tres municipios que comparten un incremento del 37%: La Pobla de Vallbona y Gilet, ambos en la provincia de Valencia, y San Pedro del Pinatar, en Murcia. De esta forma, 7 de los 10 municipios con mayores subidas en el precio de la vivienda usada se encuentran entre la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.