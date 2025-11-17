Alternativa califica de "atraco" el sistema de expropiación de la Xunta en Monte Mero, en A Coruña

El proyecto inmobiliario de Monte Mero, impulsado por la Xunta de Galicia en la zona de A Coruña ubicada entre el barrio de Xuxán y la antigua fábrica de armas, se ha encontrado desde el mismo día de su anuncio con la oposición de las familias propietarias de las cerca de 40 casas que hay en el lugar. Las asociaciones vecinales de Eirís y Pedralonga también son contrarias.

Ahora la formación política Alternativa dos Veciños denuncia el proyecto autonómico, que califica de "atraco", debido a las cantidades que la Xunta, afirma, está dispuesta a pagar por la expropiación de los terrenos para construir unas 4.000 viviendas en 420.000 metros cuadrados.

Tras reunirse con los colectivos vecinales, la formación presidida por el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, indica que la previsión de la Xunta es aplicar un sistema de expropiación por el que paga 10 euros por metro cuadrado, frente a suelos “en la misma condición de urbanizables y con la mitad de aprovechamiento urbanístico de Monte Mero por los que se acaban de pagar a 104 euros”, que ubica en Oleiros.

La portavoz de los vecinos de Eirís, Mónica Díaz, confirma que los precios indicados por Alternativa son correctos y que la Xunta prevé abonar 10 euros por el metro cuadrado de superficie a los propietarios de suelo en Monte Mero.

"La Xunta, con el apoyo del Concello de A Coruña, que recibirá solares para 4.000 viviendas, está expoliando a los propietarios de Monte Mero: 420.000 metros cuadrados a 10 euros serían 4.200.000 euros. Si el suelo se pagara al precio real, como se paga en otros municipios de la comarca, en suelos urbanizables los 420.000 metros cuadrados a 104 euros serían 43.680.000 euros" expone Alternativa dos Veciños.

La formación política señala que esta operación urbanística se puede convertir, "si no se detiene", en "la mayor especulación de la historia de A Coruña por parte de la Xunta y con la anuencia del Concello".

Alternativa insta a los vecinos a acudir a los tribunales "para paralizar el atraco del que están siendo objeto". Hasta el momento tres afectados por el proyecto han recurrido ante la Justicia, después de que las alegaciones iniciales fueran desestimadas por la administración gallega.