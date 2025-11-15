Vivir frente al mar en Riazor, en A Coruña: sin apenas pisos nuevos y hasta un millón de euros

Promoción de Náutica I en ejecución anexa al edificio ya construido, en la zona de Riazor en A Coruña. Quincemil

Vivir delante del mar en A Coruña cotiza alto y la oferta es escasa. A la espera de que se concrete y avance un desarrollo residencial previsto como el de Labañou frente al Millenium (As Percebeiras), muy cerca de este proyecto ahora paralizado, en la zona de Riazor, encontrar una vivienda nueva con vistas al mar es tan difícil como caro.

El polígono residencial de Náutica ha sido uno de los desarrollos urbanísticos de la ciudad que más tiempo han tardado en ponerse en marcha. Su gestación la recoge el plan general de 1998 y a finales de 2023, tras demoras en la tramitación y problemas derivados de la crisis inmobiliaria de comienzos de siglo, empezaron los trabajos del último de sus edificios.

Pero si alguien quiere adquirir una vivienda en alguno de los dos inmuebles que hay en obras, uno de 88 pisos y otro de 44, apenas va a encontrar disponibilidad en la actualidad.

En Náutica I, un edificio en construcción de 88 viviendas con fachadas al Paseo Marítimo, la calle Marcela y Elisa y uno de los laterales de la Escuela de Náutica, solo quedan seis pisos a la venta, según refleja el portal inmobiliario Idealista. El más barato roza el medio millón de euros, el más caro los 1,2 millones.

En Náutica II, en Paseo de Ronda, sin vistas a la bahía y también con entrada desde la calle Julio Rodríguez Yordi, queda sin vender solo una de sus 44 viviendas, con un precio que supera el millón de euros.

Obra en Náutica II junto al edificio construido de la manzana, con la Escuela de Náutica a la derecha. Quincemil

"Los baratos son pisos de dos o tres habitaciones, los caros son áticos", apunta un comercial de Nozar, promotora que comercializa el inmueble, consultado por Quincemil. "Lo mejor está vendido, y casi todo se vendió sobre plano hace tiempo", añade.

Por ello, la oferta de obra nueva es tan baja en Riazor. "En línea de costa apenas se construye, no hay suelo libre. Las promociones de Náutica empezaron a venderse en cuanto se conocieron, sobre plano, incluso cuando se paralizaron las construcciones hace años. Gente de la ciudad y de la zona y gente de Madrid", explica el profesional de Nozar.

Los áticos más espectaculares desaparecieron todos, comenta. Queda el de Paseo de Ronda y tres de Náutica por los que se piden 840.000 euros, 911.000 y 1.221.000 euros, este de 227 metros cuadrados con cuatro dormitorios y cuatro terrazas. Los demás pisos disponibles son de tres habitaciones y rondan los 500.000 euros.

En Náutica II tardaron en venderse los pisos menos atractivos, los de Julio Rodríguez Yordi, pero, según el comercial de la promotora inmobiliaria, los que quedaban sin dueño se adquirieron en cuanto se conocieron los primeros precios de las futuras viviendas en San Pedro de Visma.

Promociones en el entorno

En los alrededores más inmediatos a los bloques de Náutica, también en Paseo de Ronda, hay un estrecho edificio en construcción desde hace dos años en un solar donde antes una casa estuvo una década abandonada. Con un piso por planta se ofertan tres con precios que rondan el millón de euros.

"El atractivo que tiene esta zona es incuestionable, de ahí el ritmo de venta de estos pisos. La cercanía del mar sigue tirando y supongo que cuando se reactivaron las construcciones tras la caducidad que se dio a las licencias volvió a surgir el interés", considera el director gerente de Aproinco, Juan José Yáñez.

Edificio en construcción en Paseo de Ronda. Quincemil

Junto a la Casa del Agua, también lleva tiempo en construcción un gran bloque que ocupa un solar que estuvo muchos años vacío. Según estos profesionales, más de la mitad de las viviendas están vendidas.

Si la obra nueva escasea, la vivienda de segunda mano no parece atraer demasiado en esta zona. "El precio de un piso es el mismo que el de uno usado al que le añades lo que te cuesta reformarlo", apuntan en Nozar.

La culminación de Náutica

El polígono residencial de Náutica está en el antiguo núcleo de San Roque de Fóra, una zona hoy urbanizada en la que hasta seis empresas formaron parte de su junta de compensación. El proyecto, que afectaba a dos grandes manzanas, fue amparado por el plan general de 1998 e integrado en el de 2013.

Entre uno y otro, en 2007 los promotores presentaron el estudio de detalle, pero el proyecto se frenó por la crisis inmobiliaria de aquellos años y por contratiempos técnicos que retrasaron las edificaciones.

Plano de la zona de Náutica con las manzanas residenciales resaltadas.

Además, el Gobierno local de Marea Atlántica declaró caducadas las licencias pedidas por cuatro promotoras al considerar que habían sobrepasado los plazos establecidos sin ejecutar obras. Tras la presentación de recursos judiciales y demostrar que se había obrado, el Concello anuló la resolución de caducidad en tres casos y los proyectos fueron retomados.

En la manzana 1, frente a la playa de San Roque y con vistas a la bahía coruñesa, el bloque actualmente en obras completará el solar donde antes se construyó otro edificio. En la manzana 2 la esquina de Paseo de Ronda con Almirante Cadarso ya está edificada y espera su culminación con los trabajos ahora en curso donde apenas quedan viviendas para comprar.