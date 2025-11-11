Oleiros (A Coruña) promueve la construcción de más de 30 viviendas protegidas

El Concello de Oleiros cederá suelo en el municipio para la construcción de vivienda protegida en la parroquia de Santa María de Oleiros y en Mera. Son dos proyectos anunciados este martes por su alcalde, Ángel García Seoane, en la Cadena Ser, donde ha explicado que se dará a cooperativas dos parcelas junto a la casa consistorial, una para 6 viviendas y otra para 13, además de otra en Mera donde se prevé construir 15 viviendas.

"Aínda que as parcelas no plan xeral están como libres, son propiedade do Concello do que tiveron que entregar os promotores no seu día e vamos sacalas para vivendas acollidas e para cooperativas. Non se van poder vender a prezo libre", recalcó García Seoane.

Estas acciones se suman a los proyectos de tres cooperativas que ya están en marcha. Como ha indicado el regidor, una obra ya ha dado comienzo en Perillo y las otras dos se sitúan en Xaz y en Mera. De esta forma, se han adjudicado todas las viviendas de las 160 que se sacaron entonces.

Paralelamente hay una promoción privada en Icaria, donde se construirán un total de 30 viviendas. "Nós facemos política de vivenda e o demostramos con feitos", concluyó el alcalde.