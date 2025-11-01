La Xunta de Galicia eleva un 22% el presupuesto de vivienda para 2026 y alcanza un récord histórico

La Xunta de Galicia incrementará en 2026 un 22% el presupuesto del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), que alcanzará una cifra récord de 269,2 millones de euros, según avanzó este viernes en el Parlamento el director del organismo, Heriberto García Porto.

Del total, 168 millones (el 62,45%) proceden de fondos propios, mientras que solo el 17% proviene de fondos del Estado.

García Porto subrayó que la Xunta destinará un total de 350 millones de euros al ámbito de la vivienda, sumando los presupuestos del IGVS, la Sociedade Pública de Vivenda de Galicia (Vipugal) y el Consorcio del Casco Vello de Vigo.

El responsable del IGVS recordó que el Gobierno gallego ya tiene en marcha cerca de 3.000 de las 4.000 viviendas públicas comprometidas esta legislatura, con 163,1 millones destinados en 2026 a la construcción, un 63% más que el año anterior.

Entre las nuevas medidas para ampliar el parque público residencial, el director del IGVS destacó la oferta pública de adquisición de bajos comerciales para transformarlos en viviendas públicas de calidad y carácter permanente, un programa que arrancará en Ourense con una inversión inicial de 2 millones de euros.

Esta iniciativa se complementará con el programa Fogar Vivo, dotado con 2,6 millones, destinado a movilizar viviendas vacías.

El plan presupuestario incluye también 16,4 millones de euros para actuaciones directas en rehabilitación, como la conservación del parque público o las acciones del programa Rexurbe, y 32,4 millones en ayudas a ayuntamientos y particulares.

Además, la Xunta incrementará hasta 4,8 millones las ayudas a la compra de vivienda por parte de jóvenes o en centros históricos, y destinará 18,9 millones a las líneas de ayuda al alquiler.

En el plano normativo, el Gobierno gallego impulsará la modificación legal para permitir la construcción de vivienda protegida en suelos dotacionales en desuso y regular los alojamientos compartidos, una nueva fórmula residencial adaptada a las nuevas formas de convivencia y movilidad laboral.

Por otra parte, se avanzará en la Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial, con una inversión de 18 millones de euros y suelo urbanizado o en tramitación para más de 21.000 viviendas en ciudades como Vigo, A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra, Arteixo, Vilagarcía de Arousa y Marín.