La Xunta refuerza su compromiso con la vivienda en A Coruña: entregará edificios en Xuxán en 2026

La Xunta de Galicia trata de avanzar en su compromiso de doblar el parque de vivienda pública en esta legislatura. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, presentó los avances y proyectos en materia de vivienda pública en la ciudad en un desayuno informativo con los medios de comunicación.

Acompañada por Heriberto García Porto, director del Instituto Galego de Vivenda e Solo, y Begoña Freire, responsable territorial de Vivenda, y escoltada por la delegada territorial de la Xunta, Belén Do Campo, Martínez Allegue agradeció la presencia de los proyectistas tanto en este acto como en su apuesta por la ciudad, "parte esencial del futuro que estamos construyendo para A Coruña".

La conselleira explicó que esta semana se presentaron los presupuestos de su departamento, tras su aprobación en el Consello da Xunta, que aumentan nuevamente para el próximo ejercicio, con una dotación total de 350 millones de euros, de los cuales 77,8 millones se destinan a la Sociedade Pública de Vivenda de Galicia (Vipugal).

De esa cantidad, a nivel autonómico, 163 millones irán destinados a la construcción de vivienda de promoción pública, un 63% más que en 2025, lo que demuestra, según señaló, "el compromiso firme de la Xunta con el acceso a una vivienda asequible, la principal preocupación de la ciudadanía".

Martínez Allegue destacó que para lograrlo "debemos construir, rehabilitar, habilitar suelo y desburocratizar los procesos". En esa línea, anunció que el 1 de enero entrarán en vigor nuevas medidas que complementarán las del año pasado, orientadas a agilizar trámites y facilitar la promoción pública.

La conselleira recordó que en el año y medio de legislatura la Xunta tiene en marcha 3.000 viviendas de promoción pública en toda Galicia, de las cuales 1.000 ya están en construcción, con una inversión de 200 millones de euros licitados, "una cifra inmensa que refleja el ritmo abrumador del trabajo realizado y que otras comunidades autónomas reconocen".

Entregas en Xuxán en 2026

En el caso concreto de A Coruña, Martínez Allegue explicó que ya hay más de 200 viviendas en desarrollo y una inversión comprometida de 44 millones de euros.

En el barrio de Xuxán, se levantan tres edificios con un total de 104 viviendas cuya finalización está prevista para 2026. Uno de ellos, de 40 viviendas y con una inversión de 8 millones de euros, utiliza técnicas industrializadas que mejoran la calidad y reducen el impacto ambiental. Otro bloque, con 50 viviendas y 11,6 millones de inversión, y un tercero, de 14 viviendas y 3,4 millones, completan la actuación.

Además, se trabaja con el ayuntamiento para modificar el plan parcial del ámbito y habilitar más suelo edificable antes del primer semestre de 2026.

Avances en Os Rosales y en la zona centro

La Xunta también impulsa 58 viviendas en Os Rosales, con un presupuesto de 11 millones de euros; 32 viviendas en la calle Pedro Fernández, actualmente en fase de proyecto; y 11 viviendas en A Porticada, con una inversión estimada de 2 millones de euros.

En el casco histórico, los programas de rehabilitación Rexurbe permitirán recuperar 7 viviendas en San Andrés y Santa María, con más de 2,5 millones de euros invertidos en la compra y restauración de inmuebles.

Monte Mero

Otro de los grandes proyectos en marcha es el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de Monte Mero, que permitirá iniciar la construcción de 4.310 viviendas antes de 2028, de las cuales el 80% serán protegidas. Se trata de un ámbito de 400.000 metros cuadrados que dará continuidad a Xuxán.

En él se reservarán también zonas para realojo de viviendas unifamiliares y se prevé iniciar en 2027 las operaciones de adquisición de suelo.

La labor del Instituto Galego de Vivenda e Solo

Martínez Allegue destacó la labor del Instituto Galego de Vivenda e Solo en la elaboración de una estrategia para garantizar la disponibilidad de suelo residencial, reduciendo los plazos administrativos a la mitad y evitando el colapso por falta de terreno edificable.

"Sin suelo no hay vivienda, por eso estamos delimitando ya los ámbitos donde se podrán iniciar las 25.000 nuevas viviendas previstas hasta 2028, de las que 20.000 serán protegidas", explicó.

Ayudas a cooperativistas y promotores

La Xunta también refuerza las ayudas a cooperativistas y promotores, con 3,2 millones de euros para 300 viviendas protegidas, así como subvenciones para la compra y el alquiler de inmuebles.

Entre las medidas destacadas, se incluye el compromiso de reservar el 25% de las viviendas a menores de 36 años en venta y el 30% en alquiler, para favorecer la emancipación juvenil.

Mirando al futuro, la conselleira avanzó que en 2026 se pondrá en marcha un plan piloto en Ourense para comprar bajos en desuso y reconvertirlos en viviendas públicas de alquiler, con un presupuesto inicial de 5 millones de euros.

Además, se activará el programa Fogar Vivo, destinado a movilizar vivienda vacía mediante pequeñas ayudas o subvenciones para equipamientos domésticos, incrementando su presupuesto en 1 millón de euros.

También se prevén medidas para incrementar la edificabilidad en proyectos de vivienda protegida, la regulación de alojamientos compartidos y el aprovechamiento de suelos dotacionales en colaboración con las administraciones locales y el Estado.

Martínez Allegue concluyó asegurando que "lo mejor está por venir" y que en 2026 se entregarán las primeras viviendas fruto de este impulso, "cumpliendo el deseo de crear hogares y ofreciendo oportunidades reales, especialmente a los jóvenes menores de 36 años"