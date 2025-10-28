Los chalets que levitan: el nuevo lujo en Nós (Oleiros) que ya no toca el suelo... desde 399.000 €

Contenido patrocinado

En Nós (Oleiros), llega un proyecto que cambia las reglas del juego residencial. Más por menos. Carlos Luxury Realty presenta nuevos chalets que no se apoyan simplemente sobre el terreno: flotan ligeramente sobre él, gracias a una innovadora cámara de aire técnica que protege la vivienda del gas radón, elimina humedades por capilaridad y aporta un confort térmico constante durante todo el año.

Estas casas, no solo se construyen, respiran.

Son viviendas que cuidan de quienes las habitan: suelo radiante con calefacción y refrescante, eficiencia energética que se siente en cada estancia y materiales pensados para durar. Una armonía entre tecnología y calidez que transforma el confort en experiencia sensorial.

El diseño contemporáneo dialoga con la luz y el entorno, creando espacios donde la naturaleza entra sin pedir permiso. Hogares concebidos para emocionarte, para celebrar la vida sencilla y a la vez extraordinaria.

Además, la entrega está garantizada en menos de un año, un compromiso que convierte el deseo en fecha. Para que el camino sea tan grato como el destino, cada comprador contará con un Project Manager que le acompañará desde la primera decisión hasta el brindis inaugural en su nueva casa.

Pocas veces se encuentra un equilibrio tan justo: ubicación, alto nivel de confort, arquitectura moderna, entrega garantizada en menos de un año y un coste que se mantiene firme en 399.000 €. Un hogar así no se piensa, se asegura.

Chalets de 3 y 4 dormitorios, concebidos en una sola planta y sin barreras arquitectónicas, para que la vida fluya sin esfuerzos. Espacios que acompañan el presente y se anticipan al futuro.

Infórmate en carlos@carlosluxuryrealty.com