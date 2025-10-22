El secretario de Estado de Vivienda ejemplifica en A Coruña la buena implementación de sus políticas

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas Parrón, junto a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, entre otras autoridades este miércoles en el II Foro Urbano de España. Quincemil

Este miércoles y jueves, A Coruña acoge la tercera edición del Foro Urbano de España, en un momento marcado por el problema de la vivienda. Al evento ha acudido el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas Parrón, que ha puesto a la ciudad herculina como ejemplo de la implantación de las políticas de su ministerio, afirmando que "si venimos aquí precisamente es para reforzar a una ciudad que está haciendo las cosas bien y que está haciendo una política que va a garantizar el derecho a la vivienda, que está empujando la construcción y rehabilitación".

En el caso de esta ciudad, la primera de Galicia y de una comunidad gobernada por el PP en haber sido declarada como zona tensionada, el secretario recordó los beneficios de esta medida para propietarios e inquilinos.

Así, tomando como ejemplo un piso en alquiler en el barrio de Os Rosales por 850 euros, con esta medida en el caso de que el propietario rebaje el precio del alquiler en un 5% se beneficiará de una bonificación fiscal del 90%, frente al 50% establecido normalmente. De esta forma, el inquilino pasaría a pagar unos 510 euros menos de alquiler al año, mientras que el casero ganaría 480 euros más.

Lucas Parrón también citó algunas de las soluciones que plantea la aplicación de la agenda urbana en España y que pasan por el aumento de la oferta de vivienda asequible, ayudas para personas con dificultades económicas y para la gente joven, la rehabilitación del parque de viviendas ya existente o la colaboración entre administraciones.

Preguntado por las críticas expresadas por Sumar —que pedía este martes la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez—, el secretario defendió una política "muy eficaz" de Vivienda con "cambios estructurales necesarios con la empresa pública de vivienda, con la implementación de la agenda urbana, con el PERTE de industrialización de la construcción y con el acuerdo que pretendemos alcanzar con comunidades autónomas principalmente para eliminar bolsas de pobreza energética. Con el nuevo plan estatal de vivienda 2026-2030 creo que estamos trabajando en la buena dirección".

El Ministerio apunta a reducir las "fugas" de pisos al sector turístico

Durante la inauguración del encuentro, en la que también participaron el presidente provincial, Valentín González Formoso; el rector de la UDC, Ricardo Cao; la jefa de la oficina ONU-Habitat en España, Ana Beatriz Jordao y la alcaldesa, Inés Rey, Lucas Parrón puso el foco en los pisos turísticos.

"Tenemos que reducir las fugas de pisos al sector turístico. Las viviendas son para vivir y garantizar ese derecho y no es lógico que terminen en el negocio turístico", expresó, valorando el "trabajo intensivo realizado y que seguiremos realizando para corregir esta situación".

En los últimos días, el presidente Pedro Sánchez anunciaba la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística para abordar el impacto de este tipo de alojamientos.

Por otra parte, también abogó por "garantizar algo de lo que no hemos sido capaces, que es la protección del parque de viviendas", en referencia a aquellos inmuebles que nacieron bajo protección oficial pero que luego se descalificaron. En este sentido, el Gobierno trabajará para que los fondos del Estado se destinen a la construcción de este tipo de viviendas con la condición de mantener una "protección permanente e indefinida".

Solo así, señaló el secretario, "se garantizará que familias o personas ahora y otras en el futuro se beneficien de estas viviendas".

Inés Rey critica la falta de colaboración de la Xunta

En A Coruña —declarada como zona tensionada el pasado mes de julio— todavía es pronto para valorar el impacto de esta medida pese al ligero descenso registrado en el precio medio del alquiler, situado en 637,9 euros según los últimos datos del Observatorio da Vivenda de Galicia.

Así lo valoran desde el Concello, tal y como señaló la alcaldesa que declaró en rueda de prensa que "os primeiros datos, aínda que é pouco tempo de aplicación, apuntan cara a rebaixa de prezo dos alugueres e creo que é indicativo de que as medidas funcionan e é boa noticia".

De todas formas, la regidora criticó la "escasa por non dicir nula colaboración da Xunta de Galicia". El ejecutivo presidido por Alfonso Rueda se ha mostrado en numerosas ocasiones contrario a esta medida, aunque ha mantenido que sigue la normativa, como hizo con la declaración de A Coruña.

En este contexto, Rey afea a la Xunta que mantenga una "posición insumisa frente á aplicación da lei estatal, o que dificulta acceder aos datos dos propietarios e facer que esta declaración sexa máis efectiva e dea resposta ás necesidades dos cidadáns". La alcaldesa sugirió que "quizais intentando que fracase eu, o que fan desde a Xunta é un fracaso xeneralizado na cidade. É mellor pensar no colectivo e nas medidas acordadas e que antepoñamos os intereses da cidadanía a outros alleos para mellorar a vida das persoas, que é para o que estamos aquí".

Durante su intervención en una de las mesas programadas en el Foro Urbano organizado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la regidora apeló a la colaboración interadministrativa, poniendo en valor el papel de los gobiernos locales, no solo en materia de vivienda, sino también en lo relativo a la transformación urbana o los retos climáticos.

"As cidades son o verdadeiro motor do cambio e o lugar onde se afrontan os grandes retos do século XXI", declaró.