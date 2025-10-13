A Coruña consigue que baje el alquiler, pero Inés Rey aún no lo vincula con la zona tensionada

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, no ha querido sacar aún conclusiones de las primeras semanas de aplicación de las medidas de zona tensionada de alquiler en la urbe herculina tras los datos del Observatorio de Vivienda de Galicia que reflejan un descenso del precio medio del alquiler en la ciudad.

"Todo lo que suponga facilitar el acceso a la vivienda es una buena noticia. En esas cuestiones estamos trabajando desde hace tiempo con la tasa de viviendas de uso turístico, la declaración de mercado tensionado de alquiler, etc", afirmó a preguntas de los medios de comunicación.

No obstante, considera que aún es pronto para establecer una relación entre la eficacia de las medidas de esa declaración de zona tensionada y esta bajada.

"Es pronto para hacer una valoración de resultados, tenemos que esperar al avance de los datos para seguir valorándolos", concluyó.