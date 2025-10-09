El proyecto de Monte Mero, en A Coruña, suscita nueva oposición: Adega presenta alegaciones

Parcelas de Monte Mero, con la Cidade das Tic a la derecha detrás de los árboles. Adega

Al proyecto inmobiliario de Monte Mero, impulsado por la Xunta de Galicia en A Coruña, le surgen nuevos detractores. Los vecinos del entorno anunciaron alegaciones en julio pasado, ahora lo hace la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega).

La delegación de A Coruña ha alegado contra la Evaluación Ambiental Estratégica del proyecto de urbanización en Monte Mero promovida por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). "La necesidad de vivienda pública no puede estar por encima de los derechos de las personas que viven en la zona ni por encima del medio ambiente", resalta Adega.

Esta misma semana la conselleira de Vivenda e Infraestruturas, María Martínez Allegue, avanzó que la previsión de la Xunta es que "a mediados o finales de octubre" esté resuelta la evaluación ambiental del proyecto de Monte Mero, que se sometió a este trámite el pasado mes de agosto.

Por una parte, Adega considera que este desarrollo urbanístico "fragmentará la Infraestrutura Verde del municipio de A Coruña". Señala que los ámbitos de Monte Mero y San Cristóbal das Viñas se sitúan "en el anillo verde creado por la UE para mejorar la biodiversidad de la ciudad y mitigar el cambio climático". "Los dos espacios están formados por fincas naturales, con vegetación dispersa de matorrales, arboledas, huertas y praderas que aún mantienen cierta función ecosistémica".

La asociación ecologista defiende además que "las licencias de construcción deberían estar vinculadas a exigencias ambientales, como certificaciones de sostenibilidad, eficiencia energética, gestión circular del agua e instalación de energías renovables".

Ámbitos de la Infraestructura Verde de A Coruña en San Cristóbal das Viñas y Monte Mero. Adega

Monte Mero, entre Xuxán y la Cidade das TIC no se halla en un espacio protegido, pero Adega recuerda que se sitúa a unos 300 metros de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Corredor migratorio galaico-cantábrico occidental, que incluye la ría de O Burgo.

Por ello la asociación exige un estudio en profundidad sobre el impacto que la futura urbanización en el ámbito tendrá sobre esta zona y sus poblaciones de animales.

"Indefensión" de los vecinos

Otro aspecto por el que alega Adega es el desconocimiento, "a día de hoy", del futuro de las casi 40 casas afectadas por el proyecto inmobiliario de Monte Mero. Esta situación, según Adega, "genera indefensión en los vecinos, por lo que, aunque no lo exija la ley, los principios de buena administración recomiendan habilitar un canal de comunicación para que los vecinos y las entidades interesadas puedan expresar sus preocupaciones y mejorar la transparencia del proceso".

La Xunta prevé edificar bloques con hasta 4.000 viviendas en Monte Mero. Según calculó la conselleira esta semana, hasta 2027 o 2028 no comenzarán los trabajos de urbanización. Cuando se supere la evaluación ambiental se abrirá un proceso para que promotores, administraciones y cooperativas puedan adquirir parcelas en el ámbito para después construir, informó Martínez Allegue.