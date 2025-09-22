Así avanzan las obras de San Pedro de Visma en A Coruña

Poco más de un año después del inicio de las obras, la nueva urbanización de San Pedro de Visma en A Coruña empieza a ser una realidad. A finales de este mes de septiembre está previsto que empiece la construcción del que será el primer edificio de este nuevo barrio en la ciudad, por parte de la promotora Arial.

En octubre, lo hará el segundo edificio a cargo de la promotora Metrovacesa, quien también se encargará de levantar un tercer inmueble. El pasado mes de junio, la empresa inmobiliaria inició la comercialización de Torre Aurea, un edificio que contará 96 viviendas de 2 a 4 dormitorios.

Consultando a Metrovacesa sobre el avance de las obras indican que "de momento no van a aportar novedades al respecto. Más adelante seguramente haremos estado de situación".

En total, el polígono de Visma abarcará una superficie de alrededor de 300.000 metros cuadrados y contará con hasta 3.585 viviendas, el máximo permitido por el plan. De ellas, el 26% (unos 940 pisos) serán de protección oficial, lo que responde a una parte importante de la demanda de vivienda asequible en la ciudad.

Avance de las obras en San Pedro de Visma Cedida

"Las obras avanzan bien", señala Juan Álvarez Rivera, director del Grupo Arial, quienes también han acometido las obras de saneamiento, instalación de farolas y aceras como parte de la Junta de Compensación.

Además, el empresario gallego señala que los huertos urbanos, situados enfrente del Centro Cívico Ágora, ya están terminados y prácticamente listos para ser adjudicados por el Concello. Esta zona, que estará integrada dentro del futuro parque de la urbanización, contará con una zona social con zona para niños y mesas.

En el plan del Concello, presentado el pasado mes de abril, se contempla también la construcción en la zona de áreas verdes y de ocio, además de un gran parque entre la calle Alcalde Jaime Hervada y el borde de la Tercera Ronda; todo ello con sendas peatonales y carriles bici. Por otro lado, se construirá un aparcamiento subterráneo de titularidad pública que contará con capacidad para 280 coches.