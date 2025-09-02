Inés Rey reclama que la Xunta desarrolle la parte autonómica de la ley de vivienda tensionada

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha reclamado esta mañana a la Xunta de Galicia un marco jurídico para poder aplicar con éxito el hecho de que A Coruña sea zona tensionada de vivienda.

"La ley estatal lo que hace es delegar en las autonomías el desarrollo de la ley para poder sancionar, para que esas medidas que se tomen en relación al mercado tensionado sean efectivas", explicó.

"Navarra y Cataluña ya lo han desarrollado, el País Vasco lo está haciendo ahora mismo y yo lo que le pediría a la Xunta es que desarrollen la parte autonómica para poder dar efectividad a las medidas que se han tomado en relación al mercado residencial tensionado", profundizó.

"Es evidente que si no tenemos un margen legal para poder aplicar, un reglamento sancionador y herramientas jurídicas para poder ponerlo en marcha, se quedarán en una mera declaración", sostiene la primera edil coruñesa.

La vivienda como derecho y no como privilegio

Para Inés Rey, "el tema de la vivienda es clave y lo digo siempre, hay un problema evidente de acceso, alza de precios de compra y alquiler, y tenemos la obligación de dar soluciones a las necesidades habitacionales. La vivienda no puede ser un privilegio, es un derecho".

Sobre estas medidas, respondió que "no son una varita mágica, pero se han ido tomando esta batería para dar soluciones a este asunto. Aquí requerimos cooperación de las otras administraciones", concluyó.

La situación de la Orquesta Sinfónica de Galicia

Sobre la situación de la Orquesta Sinfónica de Galicia, Inés Rey dijo que "la Xunta ha aumentado su participación porcentualmente en los últimos años. Hemos hecho una aportación extraordinaria esta temporada y el compromiso de las tres administraciones está ahí, es claro y evidente, y trabajamos conjuntamente".