Santiago rechaza "excusas" para no declarar la ciudad zona tensionada y recurrirá

El Concello de Santiago recurrirá la no declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado. Así lo ha asegurado este lunes la concejala de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica de Santiago de Compostela, Miriam Louzao, que ha señalado que el consistorio aportará "todos los datos" y hará todas las reuniones "que hagan falta" con la Xunta para que no haya "excusas".

La Xunta rechazó la solicitud formulada por el Gobierno local al entender que no aportó la documentación requerida para establecer la medida que supone establecer un tope a la subida del precio del alquiler. El Gobierno gallego asegura que el ayuntamiento no respondió "adecuadamente" al requerimiento del Instituto Galego da Vivenda e Solo para que completase la documentación

La concejala ha explicado en una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local que han solicitado copia completa del expediente al existir, ha dicho, "más explicaciones" en la nota de prensa remitida por la Xunta que en la resolución enviada al consistorio.

Louzao avanzó, además, que presentarán recurso de reposición para que prosiga la tramitación y se tenga en cuenta su solicitud. La concejala de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica también ha ratificado que hay convocada una reunión entre representantes municipales y autonómicos para el 1 de septiembre.

"Entendemos que no se trata de reuniones ni de más datos", ha manifestado Louzao sobre la postura del gobierno local, aunque ha dicho que harán los encuentros que hagan falta y aportarán "todos los datos" que se les requieran, según recoge Europa Press.

"Para nosotros lo más importante es que se puedan contener los precios de alquiler y que se agoten las excusas y no tengan más remedio que declararlo y por eso la reunión técnica", ha insistido la concejala compostelana.