Dos maneras distintas de ganar viviendas en A Coruña: el caso de dos edificios de Cuatro Caminos

A la izquierda, ampliación en altura en el 19 de Concepción Arenal; a la derecha, otra ampliación en el 20 de avenida de Oza, en A Coruña. Quincemil

Ampliar un edificio por su tejado es una solución para ganar vivienda. Si el suelo es escaso o caro, construir en altura (siempre en cumplimiento de la normativa del planeamiento urbanístico) puede ser rentable, más que demoler una deteriorada edificación para levantar una nueva.

Esto se acaba de hacer en Cuatro Caminos, en A Coruña, no solo en el inmueble que la semana pasada retiró los andamios y mostró un nuevo diseño que ha dado que hablar.

A la vuelta de la esquina de Concepción Arenal, donde está el edificio del número 19 recién ampliado, se ha llevado a cabo otra obra parecida en el 20 de la avenida de Oza, cuyo diseño no ha suscitado tantas reacciones encontradas, tanto juicio a favor o en contra.

"Qué horror", expresa un usuario de una red social. "No, simplemente es algo distinto", le replica otro. "Es llamativo" o "¿Es un nuevo módulo de la cárcel de Teixeiro?" son otros comentarios. "Aberración", "basura", "curiosa mezcla".

La singularidad de esta solución arquitectónica en Concepción Arenal es su apuesta por la colocación de dos nuevas plantas con cuatro viviendas construidas de manera industrializada.

Es una forma nueva de hacer arquitectura, distinta a la empleada en otras ampliaciones en altura que en los últimos años se han realizado en A Coruña y cuyo debate y polémica, al contrario que en el ejemplo más reciente, no ha salido del ámbito técnico de los propios profesionales.

Edificio de Juan Flórez sobre el que se construyeron más alturas. Quincemil

La del número 43 de la calle Galera (en cuyo bajo está el restaurante El Jaleo), el 74 de Juan Flórez o el edificio con fachada en curva de la esquina de la avenida de Finisterre con la plaza de Pontevedra son algunos ejemplos.

Concepción Arenal: lo nuevo y lo antiguo

El bloque añadido en Concepción Arenal, que parece proteger su interior con barrotes delante de las ventanas, contrasta con las cuatro plantas inferiores de un edificio residencial racionalista de 1940 con protección ambiental rehabilitado por su propietaria, la promotora Grupo Ares, de Sada.

Esta empresa encargó la ampliación al estudio coruñés Dousdevinte Arquitectura y la construcción de los módulos corrió a cargo de la firma naronesa Emsamble, especializada en arquitectura industrializada.

Dos alturas de fabricación industrializada en lo alto del número 19 de Concepción Arenal en A Coruña. Quincemil

Las nuevas piezas se levantaron mediante grúas en fines de semana, con apenas tráfico en la zona, y están colgadas de dos vigas de gran canto en los extremos, sin pilares centrales.

"Le dimos muchas vueltas al proyecto, hicimos muchas propuestas y enviamos dos a Patrimonio de la Xunta. Se aprobó la menos conservadora, pero la otra también habría dado que hablar", cuenta Jorge Vázquez Couto, de Dousdevinte.

Este arquitecto considera que "si la ampliación se hubiera hecho de una forma más tradicional, no industrializada, no habría cambiado el nuevo aspecto del inmueble".

Couto cree que el debate sobre el diseño de la ampliación es "bienvenido", tanto desde el desconocimiento técnico como en el propio sector, "en el que a veces los profesionales nos sacamos los ojos unos a otros".

Comparación de la fachada del 19 de Concepción Arenal en los años 2017 y 2025. Google Maps / Quincemil

"No digo que lo que hemos hecho sea perfecto, pero es lo mejor que podíamos hacer", juzga el arquitecto, que matiza que muchos edificios de la ciudad no permiten actuaciones como esta en altura y prevé que "no serán comunes" en el futuro.

En Emsamble, su director, Sergio Sampedro, añade que la fabricación industrializada "simplificó el proceso desde el punto de vista administrativo y económico", y destaca la "dificultad" que entrañan estas obras por la necesidad de reforzar cimentaciones y estructuras en los edificios sobre los que se amplía. Fabricar los módulos para Cuatro Caminos supuso un mes y medio de trabajo.

Avenida de Oza: armonía estética

Ganar dos alturas en el número 20 de la avenida de Oza (también 4+2) se ejecutó de un modo distinto a como se hizo en el 19 de Concepción Arenal. Los arquitectos Juan Creus y Covadonga Carrasco optaron por un diseño de "estética similar, siguiendo las pautas de la edificación original".

Dos alturas añadidas en el inmueble número 20 de la avenida de Oza en A Coruña. Quincemil

"Nos gusta aplicar lo nuevo de manera discreta, sin crear demasiado contraste. En este edificio vimos más lógico que lo ampliado tuviera un aspecto parecido a lo existente", explica Creus.

Comparación de la fachada del 20 de la avenida de Oza en los años 2017 y 2025. Google Maps / Quincemil

Los arquitectos firmaron la ampliación de plantas y la rehabilitación completa del inmueble. Carrasco detalla que la cuarta planta se diferenciaba de las otras tres porque no tenía balcón central sino una especie de galería corrida y ventanas moduladas. "Continuamos hacia arriba con un esquema de composición parecido al de la última altura".

"La diferenciación de parte nueva y parte antigua [en el edificio de Concepción Arenal] no crea una sensación de falso histórico en la intervención en el patrimonio" Francisco Díaz Gallego, concejal de Urbanismo de A Coruña

Los responsables del estudio Creus y Carrasco destacan que la arquitectura modular "es tan válida como la tradicional", ahorra tiempo y "a veces se reviste de tal manera que no parece que es industrializada", pero defienden su propia apuesta por "buscar la relación y la proporción con lo que ya hay".

Reflexiones sobre la industrialización

El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, califica la ampliación de "correcta y moderna". "La diferenciación de parte nueva y parte antigua no crea una sensación de falso histórico en la intervención en el patrimonio", destaca.

Añade que hay "altísima demanda de vivienda en Cuatro Caminos" y prevé que la industrialización "puede ser el futuro para muchas intervenciones de arquitectura", sin descartar que "se pueda repetir" en otras ampliaciones en la ciudad donde el plan general lo permita.

Última planta añadida al edificio de la plaza de Pontevedra junto a la avenida de Finisterre. Quincemil

Ruth Varela, presidenta de la delegación coruñesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), aprovecha la intervención en Concepción Arenal para reflexionar sobre la protección del propio inmueble y la ampliación de edificios.

"A tendencia cara unha industrialización intensiva conleva inevitablemente un proceso de homoxeneización e normalización urbana que provoca o rexeitamento da cidadanía, en tanto que a cidadanía non se ve recoñecida culturalmente neste tipo de solucións edificatorias" Ruth Varela, presidenta de la delegación coruñesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG)

Sin juzgar la actuación concreta de Dousdevinte y Emsamble, cuestiona la práctica industrializada: "O decisivo é resaltar as consecuencias sobre o tecido arquitectónico tradicional, ou histórico, destes sobrevolumes que vemos por toda a cidade. Porque é realmente complexo integrar estes engadidos, en arquitecturas que xa están rematadas, máxime cando se opta por solucións cun alto grado de industrialización".

Esta tendencia, añade, "conleva inevitablemente un proceso de homoxeneización e normalización urbana que provoca o rexeitamento da cidadanía, en tanto que a cidadanía non se ve recoñecida culturalmente neste tipo de solucións edificatorias".

Las cuatro nuevas viviendas acopladas al 19 de Concepción Arenal, de 55 metros cuadrados cada una, se ofertarán en alquiler en los próximos meses. No se ha edificado sobre suelo sino sobre azotea, pero hay nueva vivienda en el mercado, con alta demanda y casi siempre necesitado de reactivación.