Aumentan los inmuebles okupados a la venta en A Coruña: "No se pueden visitar ni financiar"

Una casa adosada de 240 metros cuadrados, en una de las urbanizaciones más prestigiosas de A Zapateira: 264.000 euros. Parece una ganga, hasta que lees el segundo párrafo del anuncio: "Inmueble ocupado. No es posible visitarlo interiormente ni conocer el estado interior del inmueble". En otras palabras, la vivienda se vende con familia incluida.

Quincemil El antiguo edificio okupado en la Avenida de Oza de A Coruña será rehabilitado en 2025

Se trata de una de las tantas ofertas de viviendas okupadas que están a la venta en A Coruña. Este tipo de propiedades han pasado de ser una rareza a representar una parte significativa del mercado. Según las últimas cifras de Idealista, las viviendas con okupas representan más del 1,3 % de todas las propiedades disponibles en la ciudad. En total, hay 14 viviendas en venta sin posesión.

Las inmobiliarias han comenzado a identificar y marcar estas propiedades como "ocupadas ilegalmente", una etiqueta que se puede encontrar en portales como Idealista. Un ejemplo es un piso en la ronda de Outeiro de A Coruña, que se ofrece a 129.000 euros, un precio considerablemente bajo en comparación con otros inmuebles de la zona, que no bajan de los 185.000 euros. Este, como los otros en la misma situación, presenta un pequeño problema: no se puede visitar.

La inmobiliaria Norte Vivo publica este último piso y otro en el Agra do Orzán de A Coruña. De nuevo, el mensaje es claro: "Los inmuebles okupados no se pueden visitar ni financiar", aunque insisten en calificarla como una "oportunidad".

El perfil del comprador

Tania Fernández, asesora inmobiliaria de Vivarit, asegura que este tipo de viviendas suele atraer a fondos de inversión. "Normalmente son fondos los que compran este tipo de casas", explica Fernández. Para estos inversores, las propiedades ocupadas representan una "oportunidad" si están dispuestos a asumir el riesgo de esperar varios años hasta que se liberen los inmuebles. Este tipo de compradores busca rentabilidad a largo plazo y, aunque el proceso puede ser complicado, muchos de ellos se ven atraídos por el precio más bajo que suelen tener las viviendas ocupadas.

En su caso, la inmobiliaria de Fernández gestiona la casa de A Zapateira antes mencionada, en la urbanización O Carón. "Se trata de un caso aislado", aclara Fernández, "ya que no son okupas como tal, son los anteriores propietarios". Este matiz es importante porque el contexto legal es diferente. De hecho, en la actualidad, el Consejo de Ministros acordó la ampliación de la suspensión de desahucios para hogares en situación de vulnerabilidad económica, lo que podría extenderse hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Qué ocurre cuando el propietario no paga?

El proceso de desokupación no es tan sencillo como podría parecer. Tania Fernández explica que en algunos casos se llega a un acuerdo económico con el okupa. "No es tan sencillo como contratar a una empresa de desokupación", señala. En su experiencia, ha vendido algunas propiedades en esta situación, aunque la mayoría de ellas estaban ocupadas por inquilinos que dejaron de pagar y no se fueron. "La mayoría de estas propiedades son de okupas, no de expropietarios como en el caso de la casa de O Carón", señala.

Uno de los casos más curiosos que refleja la situación es el de un chalet pareado en la calle Asunción, en Pastoriza, Arteixo (A Coruña). En su anuncio en Idealista, la inmobiliaria Vipkel muestra un vídeo de la propiedad por fuera, pero advierte de que en su interior vive gente. "En este caso, los okupas entraron a posteriori", señala Marcos Coira, de la inmobiliaria. En este sentido, no se trata de inquiokupas, ya que en ningún momento pagaron un arrendamiento, sino que invadieron la propiedad y se la adueñaron.

Chalet okupado. Idealista

"Recomendamos a los propietarios no poner cartel de "Se vende" para evitar este tipo de situaciones", explica Coira. Muchos propietarios acuden a su inmobiliaria al no tener las herramientas suficientes para resolver este tipo de situaciones en las que okupan la casa que tienen en venta.

La legislación y su impacto en el mercado

La legislación permite que los inquilinos en situación de vulnerabilidad económica puedan solicitar la suspensión de los procedimientos de desahucio ante los juzgados. Esto está generando cierta desconfianza en los compradores potenciales, ya que muchos temen que el proceso legal sea largo y complejo. De hecho, algunas inmobiliarias prefieren evitar este tipo de propiedades precisamente por los riesgos que conllevan. Lo hacen por evitar clientes 'oportunistas'.