La Xunta declarará A Coruña zona tensionada si cumple los requisitos, a pesar de no apoyar la norma

A Coruña podrá ser zona tensionada de vivienda. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado este martes en declaraciones a medios que el gobierno gallego tramitará la solicitud y, si la ciudad cumple los requisitos, aprobará la declaración.

El responsable del ejecutivo gallego recordó de todas formas que desde la Xunta no apoyan la Ley de Vivienda estatal porque entienden que "non soluciona problemas, máis ben os crea". Rueda entiende que las zonas ya declaradas como tensionadas no han visto el problema de la vivienda solucionado.

De todas formas, mientras la norma esté en vigor indicó que el gobierno gallego la seguirá "nos guste ou non nos guste". Así, cuando el Concello de A Coruña presente la solicitud de Zona de Mercado Residencial Tensionado, "a temos que tramitar e, se cumpre os requisitos, declarala".

Este miércoles, la ciudad celebrará una reunión de la Mesa Sectorial de Vivienda que tiene este como su principal asunto a tratar.

Este mismo lunes, la alcaldesa Inés Rey valoraba que la norma "tiene más cosas positivas que negativas", por lo que hizo un llamamiento a la Xunta para que "no obstaculice esa declaración".

Entre los requisitos que A Coruña tendrá que cumplir para ser declarada zona tensionada están que en la ciudad los gastos del hogar superen el 30% de la renta media y que los precios hayan subido más de tres puntos respecto al IPC.

Teniendo esto en cuenta, según los cálculos municipales de comienzos del mes pasado, el 50% de los distritos y el 70% de las secciones de la ciudad encajarían dentro de las zonas tensionadas.

El texto de la solicitud se encontraba en consulta pública y será enviado previsiblemente este mes de marzo, según anunció la regidora a comienzos de febrero.

Rueda espera que las obras en el CHUAC se agilicen

Preguntado por el retraso en las obras del CHUAC, el presidente Alfonso Rueda indicó que espera que a partir de ahora los trabajos se agilicen, después de los problemas iniciales.

Esta obra, "a máis importante desde o punto de vista sanitario e de obra civil que fixo nunca a Xunta de Galicia", comenzó hace tan solo unos días, con la demolición del hotel de pacientes.