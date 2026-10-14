La energética coruñesa HATTA exige al Estado liberar reservas de carburante para aliviar precios

El aumento de los precios de la energía y la previsión de que provoquen un “periodo invernal crítico para las economías domésticas” ha llevado a la compañía energética coruñesa HATTA Energy a reclamar al Estado la "liberación inmediata de las reservas de carburantes comprometidas de forma oficial para paliar la inasumible escalada de los precios en las gasolineras".

El cuarto operador de hidrocarburos de España, con sede en Oleiros (A Coruña), insta al Ministerio para la Transición Ecológica a cumplir sus compromisos y a activar de forma urgente la segunda fase de un plan energético que alivie los costes y "favorezca el bolsillo de los consumidores finales".

HATTA Energy recuerda que en marzo de 2026, cuando escalaba el precio de los carburantes por la crisis en Oriente Medio, el Gobierno central se comprometió ante la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a sacar al mercado reservas estratégicas de petróleo equivalentes a 12,3 días de consumo nacional. Siete meses después, recalca la energética, solo se han liberado el equivalente a cuatro días (el 32,5% del total).

La compañía apunta que según lo aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de marzo y publicado en el BOE, la operación se dividió en dos fases: una primera de ejecución inmediata equivalente a 4 días y una segunda de hasta 8,3 días.

"A pesar de que el precio del gasóleo está alcanzando máximos históricos y de que otros socios internacionales como Italia ejecutaron la práctica totalidad de su aportación, la segunda fase nunca se ha puesto en marcha en España", señala HATTA Energy.

Impacto de "notables consecuencias económicas"

"Asistimos a un pernicioso efecto expansivo del coste de la vida motivado por el precio de los carburantes. El gasóleo y la gasolina son absolutamente decisivos para la economía y para la movilidad. Hacen posibles rutinas familiares y son el motor de millones de pymes y la verdadera sangre del sistema", resalta la empresa energética.

"Reivindicamos ahora más que nunca que la libre competencia en el mercado de los hidrocarburos es vital para aliviar el baldón que soportan familias y pequeñas empresas. Y es que en España hay embudos que evitan que los precios se moderen".

HATTA Energy estima que las reservas retenidas equivalen a 1.240 millones de litros de carburante. Su retención, considera, “genera consecuencias económicas notables en diversos frentes.

"Mantener inmovilizado este producto conlleva gastos anuales de almacenamiento, seguro y financiación estimados en una media de 130 millones de euros anuales. Repercutido al surtidor, representa unos 157 millones de euros al año soportados por los consumidores, que, además, no se beneficiaron de la contención de precios que habría supuesto liberar la totalidad del stock".