HATTA Energy, con sede en Oleiros (A Coruña), pide más competencia para frenar el precio del carburante

El precio de los carburantes continúa presionando a la economía española y HATTA Energy, cuarta operadora del sector de los hidrocarburos en España, reclama al Gobierno que adopte medidas para aumentar la competencia y facilitar la entrada de producto en el mercado.

La compañía, con sede en Oleiros, relaciona la evolución de los carburantes con el incremento de la inflación adelantada de septiembre, situada en el 4,9%. HATTA advierte de que el impacto del encarecimiento del combustible no se queda en las estaciones de servicio, sino que termina afectando también a otros productos debido al aumento de los costes de transporte y distribución.

La empresa señala especialmente a familias y pequeñas empresas, que considera los colectivos más expuestos a esta subida de costes. En este contexto, reclama una "libre competencia plena" que permita aumentar la oferta y evitar, según sostiene, que determinadas exigencias administrativas terminen reduciendo la cantidad de producto disponible.

HATTA asegura que introduce 200 millones de litros al mes

Uno de los argumentos que esgrime la compañía es el volumen de carburante que introduce en el mercado. HATTA asegura que importa unos 200 millones de litros de gasóleo cada mes, una cantidad que considera relevante para garantizar el suministro y contribuir a mantener la competencia.

La energética apunta especialmente al suministro de las gasolineras independientes, donde considera que su presencia ayuda a contener los precios.

"Si HATTA no existiera, los precios en España habrían provocado ya el colapso de buena parte de la economía", afirma el CEO de la compañía, Javier Alonso.

El responsable de HATTA sostiene que aumentar la llegada de producto al mercado permitiría aliviar la presión sobre los precios en un momento en el que el coste de los carburantes está teniendo efectos sobre otros sectores.

"Los carburantes son la verdadera sangre del sistema", señala Alonso. En este sentido, reclama "un precio razonable, una distribución sin trabas artificiales y una política que facilite la competencia plena".

Críticas a las condiciones para ser operador "confiable"

La compañía centra buena parte de sus críticas en el sistema establecido para determinar qué empresas pueden obtener la consideración de "operador confiable".

HATTA cuestiona especialmente la obligación que, según explica, afecta a las compañías que no cuentan con este reconocimiento y que supone anticipar el 110% del IVA. La empresa considera que esta exigencia supone una barrera para determinados operadores y reclama que las condiciones regulatorias sean proporcionales al riesgo que se pretende controlar.

"La anticipación del 110 por ciento del IVA a las empresas que no son reconocidas, por meras barreras arbitrarias, para la etiqueta de confiable es una norma de dudosa legalidad", sostiene Alonso.

Desde HATTA consideran que esta situación perjudica la competencia frente a los grandes operadores y recuerdan que varias empresas afectadas han iniciado un procedimiento ante la Audiencia Nacional.

La compañía sostiene además que cumple "con creces" los requisitos necesarios para obtener la consideración de operador confiable.

Una juez de A Coruña investiga la demora de Hacienda

El conflicto administrativo tiene también una derivada judicial. Según asegura HATTA Energy, una juez de A Coruña ha abierto diligencias de investigación penal para analizar las circunstancias relacionadas con la demora en la concesión a la compañía del título de operador confiable.

La empresa señala que la investigación pretende determinar por qué la Delegación de Hacienda en Galicia estaría demorando la concesión del reconocimiento.

Para HATTA, esta situación tiene una consecuencia directa sobre el mercado, ya que limita su capacidad para introducir más gasóleo y, por tanto, para incrementar la oferta disponible.

La compañía considera que facilitar su entrada en el mercado permitiría aumentar el suministro y contribuir a aliviar la presión sobre los precios que actualmente soportan los consumidores y las pequeñas empresas.

La empresa pide facilitar la entrada de producto

HATTA reclama así al Ejecutivo que revise las condiciones administrativas que afectan a los operadores del sector y facilite una mayor entrada de carburantes en el mercado español.

La compañía defiende que más oferta y más operadores pueden contribuir a aumentar la competencia, especialmente en un contexto marcado por el incremento de los precios y su impacto sobre los costes de transporte.

El debate llega además en un momento en el que el encarecimiento de los carburantes está teniendo efectos sobre la inflación. HATTA sostiene que el impacto acabará llegando a la cesta de la compra por el peso que tiene el transporte en la distribución de bienes.

La energética, que se presenta como una empresa comprometida con la sostenibilidad, la innovación y la transparencia, reclama que las medidas adoptadas permitan mantener el suministro y favorecer la competencia entre operadores. Su CEO insiste en que la entrada de los volúmenes de gasóleo que actualmente importa la compañía puede desempeñar un papel relevante para el mercado español.