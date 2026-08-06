El Gobierno destina 133 millones a un plan de Repsol en A Coruña para producir hidrógeno verde

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asignado 233,4 millones de euros del mecanismo de subastas como servicio para financiar la producción de hidrógeno renovable a tres proyectos ubicados en Castilla-La Mancha y Galicia, promovidos por Repsol y Doña Urraca Energy, que suman una potencia de electrólisis de 92,27 megavatios (MW).

Uno de los proyectos de la petrolera recibe el nombre de Atlas, para una potencia de electrólisis de 50 MW, que consistirá en la producción de hidrógeno verde para el complejo de Repsol ubicado en Arteixo (A Coruña). El otro plan de Repsol se llama Puertollano Hydrogen Network, en Puertollano (Ciudad Real), para una potencia de electrólisis de 12,27 MW

Para el proyecto en Arteixo se ha adjudicado una ayuda de 133,3 millones de euros; para el de Puertollano, 49,7 millones. El plan de Doña Urraca recibe una subvención de 50,2 millones: se trata de Quixotgen, en Villarrobledo (Albacete), que cuenta con una potencia de electrolisis de 30 MW.

Estos proyectos habían sido seleccionados en la tercera subasta general del Banco Europeo del Hidrógeno (IF25), pero quedaron fuera de las ayudas de Bruselas al superar el presupuesto comunitario habilitado.

Para rescatar estas actuaciones, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad adscrita al Ministerio, activó el pasado mes de mayo la segunda convocatoria nacional de subastas como servicio (AaaS), dotada con un presupuesto máximo de 440,5 millones de euros con fondos europeos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En los tres casos, los proyectos cuentan ya con la correspondiente resolución definitiva del IDAE otorgando la ayuda. Dado que aún queda presupuesto disponible, cabe la posibilidad de que se sumen como beneficiarias otras actuaciones que formalmente pudieran aceptar ser transferidas por el Banco Europeo del Hidrógeno al mecanismo español de subastas como servicios, como el proyecto de AccionaPlug en Zaragoza.

Repsol obtuvo a finales de julio la luz verde por parte del IDAE para recibir la subvención de 133,39 millones de euros, una ayuda que la multinacional revisó antes de adoptar una decisión final, ya que los fondos se conceden en función de la producción real de hidrógeno de la planta coruñesa una vez esté en marcha el proyecto.

Primera subasta

En la primera subasta como servicio española resultaron beneficiarios otros tres proyectos españoles transferidos del mecanismo general del Banco Europeo del Hidrógeno: Orange-Bat de SmartEnergy, en Onda (Castellón); Elysenem-Numancia en Garray (Soria) y Acciona Plug Valle H2V Navarra en la localidad navarra de Sangüesa, con un total de 220,02 millones de euros en incentivos.

El gabinete dirigido por Sara Aagesen indicó que, gracias a estas iniciativas, las empresas beneficiarias sustituirán la energía fósil por hidrógeno generado a partir de electricidad renovable, eliminando las emisiones de CO2. Un nuevo paso hacia la descarbonización de la industria española que permitirá, asimismo, reforzar la autonomía energética del país y reducir el consumo.