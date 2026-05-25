Presentan una alegación colectiva contra el proyecto de la planta de Biogás de A Laracha, en A Coruña

Este lunes, 25 de mayo, varios representantes de la Plataforma Stop Biogás A Laracha registraron en la delegación de la Xunta, en A Coruña, una alegación colectiva firmada por unas 7.000 personas contra el proyecto de la planta.

El texto fue elaborado con el asesoramiento de abogados, biólogos, arqueólogos y otros profesionales y colectivos especializados, tras analizar minuciosamente el proyecto de macroplanta presentado por la empresa Bioenergía A Coruña SLU.

Este polémico proyecto, que está a punto de finalizar su fase de alegaciones, cuenta ya con el posicionamiento en contra del propio Concello de A Laracha y del resto de grupos políticos del consistorio, así como de la Diputación de A Coruña y de los ayuntamientos limítrofes con A Laracha que, junto con la vecindad, están preocupados por las consecuencias medioambientales de los vertidos de residuos líquidos al río Anllóns, en una cantidad equivalente a 2.000 camiones cisterna cada año, y por el impacto que esto tendría en los hábitats del río y en la propia población que capta agua del río para su consumo.

Otro de los puntos que más preocupan es la contaminación del aire con la producción de olores perjudiciales para la salud, indican tal y como relataba el médico neumólogo Evaristo Lombardero en una de las muchas charlas informativas organizadas por la Plataforma, en la que, partiendo de datos científicos y casos reales, la vecindad pudo comprobar los posibles daños para la salud que este tipo de macroproyectos puede provocar en las personas.

"La lucha acaba de comenzar y no vamos a parar", afirman desde la Plataforma, que después del intenso trabajo en las alegaciones, de las numerosas charlas y reuniones informativas y de la histórica manifestación del pasado 9 de mayo, ya están organizando nuevas movilizaciones, actividades de divulgación, reuniones institucionales y acciones de presión social, legal y política a todos los niveles, confirman.

A las alegaciones presentadas por la Plataforma se sumaron numerosas alegaciones presentadas también por entidades y asociaciones locales como Salvemos o Noso, ACD Santa Lucía, AC Comisión de Festas de Soandres, ADC de Soandres y la Asociación de Cazadores de Mantiñán-Soandres.