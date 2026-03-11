El Gobierno identifica el potencial de Galicia de tierras raras en su plan de exploración minera

El Ministerio para la Transición Ecológica identifica el potencial de Galicia de tierras raras en su Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030 que acaba de presentar.

Según figura en este documento, y publica Europa Press, la franja fronteriza entre Galicia y Trás-os-Montes (Portugal) es una de las zonas con mayor potencial en la península para contener minerales estratégicos como el litio, elemento básico para la fabricación de baterías, el estaño y el tantalio.

Este informe recoge que en el oeste peninsular, "lo que se conoce como Macizo Varisco o Ibérico, presenta una fuente potencial para muchos de los elementos críticos", lo que "abarca parte de Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía".

En la zona de Galicia y Trás-os-Montes, algunas de las formaciones más prometedoras incluyen depósitos asociados a "cuerpos de aplita-pegmatita y venas hidrotermales con presencia de cuarzo y fosfatos".

Las investigaciones apuntan a que los minerales más ricos en litio, entre ellos la espodumena, la petalita y micas litíferas, se acompañan de fosfatos como la ambligonita y la montebrasita. Además, se han identificado mineralizaciones con alto contenido en estaño, niobio y tántalo.

Entre los minerales más frecuentes figuran la casiterita rica en tantalio, la columbita, la microlita, la tapiolita y la lepidolita.

También se incluyen en tierras gallegas cuencas cenozoicas, donde se han encontrado algunos de los yacimientos minerales metálicos más significativos de época reciente.

Precisamente, la Comisión Europea declaró en 2025 la mina de Doade, en el municipio de Beariz (Ourense), como un proyecto estratégico por sus reservas de litio.

El Ministerio de Transición Ecológica ha señalado que el objetivo del plan es delimitar el potencial económico y ambiental de estos recursos, considerados críticos para la industria tecnológica y la transición energética.

Plan de expotación minera

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el I Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030 y el Programa Nacional de Exploración Minera (PNEM) 2026-2030 para reforzar la autonomía estratégica y la competitividad.

En total, el primero contará con 414 millones de euros de inversión y el segundo, con 182 millones.

Este mismo miércoles, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado que "con toda seguridad" van a aparecer tierras raras en España.

"Tenemos abundantes recursos, tenemos ya materias primas fundamentales, tenemos materias primas estratégicas, pero queremos conocer cuántas más tenemos y si son extraíbles o no evidentemente y esto lo queremos hacer también de la mano del sector. Tenemos abundante recurso y mucho trabajo por delante", ha asegurado este miércoles Aagesen durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press.

De acuerdo con Aagesen, el hidrógeno y las materias primas minerales "podrían dibujar en el año 2050 el 80% del valor del comercio internacional de la energía y otros productos relacionados".

En este sentido, la ministra asegura que España tiene al menos 22 de las 34 materias primas básicas identificadas por la Unión Europea (UE) para las energías renovables, la movilidad eléctrica, la industria manufacturera avanzada, las tecnologías digitales y los sectores aeroespacial y defensa, entre otros.

Según ha añadido su departamento, España es el primer productor a nivel mundial de pizarra de techar; el primero en Europa de yeso y fluorita, el único de sepiolita y estroncio, el segundo de cobre, magnesita, mármol y potasa, y el tercero de wolframio.

En total, hay cerca de 2.600 explotaciones, que mantienen más de 30.000 empleos, cuya producción tiene un valor superior a los 3.500 millones anuales.

De esta manera, el valor económico de las materias primas fundamentales como cobre, fluorita, feldespato, estroncio y wolframio supera los 850 millones de euros.

A través del Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030, una de las actuaciones más destacadas previstas dentro del I Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030, Transición Ecológica pretende actualizar el conocimiento del potencial minero de España por primera vez en más de 50 años.

Tal y como ha explicado Aagesen, este Programa Nacional contará con cuatro grandes líneas: integración de toda la información previa disponible sobre el tema; exploración e investigación a través de estudios geofísicos, teledetección espacial, utilización de la inteligencia artificial (IA), etc.; mejora de los modelos existentes para conocer dónde puede haber más recursos minerales; e identificación y caracterización de las instalaciones de residuos de extracción en las canteras donde pueden existir materias primas fundamentales valorizables.

En concreto, llevará asociado una inversión de 182 millones. De esta cantidad, un total de 32 millones se destinan al aprovechamiento de residuos de la industria extractiva que contengan materias primas fundamentales y otros 150 millones para la exploración minera con nuevas tecnologías.

La necesidad de litio se va a multiplicar por cinco en 15 años

Al margen de ello, la vicepresidenta tercera y ministra del ramo ha detallado que el I Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales contempla 34 actuaciones, ocho de ellas prioritarias, centradas en autonomía estratégica, impulso industrial, circularidad, gestión sostenible y restauración de entornos degradados.

"Es un plan donde se identifica claramente cuáles son las necesidades de estas materias primas en la doble transición que se está llevando a cabo, la energética y digital, necesidades que se van a multiplicar en las próximas décadas y un ejemplo muy claro es el caso del litio. Según la Agencia Internacional de la Energía esas necesidades de aquí al 2040 se van a multiplicar por cinco, especialmente por las baterías o la movilidad eléctrica", ha recalcado.

Al margen del Programa Nacional de Exploración Minera, destaca la mejora del marco regulatorio, el aprovechamiento de residuos mineros, el análisis de las necesidades de la industria española y el impulso a la I+D.

El Plan también incluye el impulso a la restauración de instalaciones mineras abandonadas, el aprovechamiento de residuos de las más de 1.000 balsas y escombreras del país, o la recuperación de materias primas de equipos electrónicos, en el marco del desarrollo de proyectos innovadores, tanto industriales como de circularidad.

Entre las actuaciones recogidas también se incluyen la preservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, la recuperación de zonas degradadas, la identificación de necesidades formativas, y el análisis de la incidencia de la actividad extractiva en zonas rurales, desindustrializadas y de reto demográfico.