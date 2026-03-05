HATTA Energy anuncia un plan para convertir Galicia en un polo estratégico de combustible verde

Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2026. HATTA Energy ha presentado en Santiago su plan de inversión y desarrollo para transformar Galicia en un referente europeo en la producción de biodiésel, un proyecto que la compañía considera clave para el futuro energético de España y la Unión Europea.

“Nuestra apuesta por Galicia es firme: queremos transformar la región en un polo energético estratégico para Europa”, aseguró Javier Alonso, CEO de la compañía, durante un encuentro informativo celebrado en la capital gallega. Alonso destacó que HATTA “ha aportado más de 600 millones de euros en IVA a las arcas públicas, con el impacto económico que ello supone para la Hacienda gallega”.

El proyecto, añadió, busca también dinamizar el tejido socioeconómico gallego, generando empleo, atrayendo talento cualificado y creando oportunidades en el entorno rural. “Esto es solo el principio”, subrayó Alonso.

Inversiones en riesgo

Sin embargo, la energética alerta de que la ejecución del plan depende del reconocimiento como “operador confiable” por parte de la Agencia Tributaria en Galicia, una condición administrativa aún sin resolver. Según la empresa, esta falta de respuesta está retrasando la puesta en marcha de las inversiones previstas.

Ante esta situación, HATTA Energy ha elevado un escrito formal a la Comisión Europea, en el que acusa al Gobierno español de obstaculizar la libre competencia en el sector de los hidrocarburos.

Denuncia ante Bruselas

En el documento, remitido a varias direcciones generales de la Comisión, la empresa sostiene que el régimen de garantías del 110% del IVA exigido a los operadores que no cuentan con la etiqueta de “operador confiable” puede vulnerar el Derecho de la Unión Europea.

HATTA advierte de una posible distorsión de la competencia, al favorecer a los grandes grupos exonerados de la garantía y dificultar el acceso de nuevas empresas. También señala que la obligación de inmovilizar grandes recursos financieros actúa como barrera económica a la libre circulación de mercancías y capitales.

La compañía solicita a Bruselas una batería de actuaciones para asegurar que las medidas antifraude españolas no se conviertan en obstáculos al mercado interior. Pide además que se analice la compatibilidad del sistema fiscal con la normativa europea y que se recaben datos económicos sobre sus efectos en la competencia y los precios.

“No se cuestiona la lucha contra el fraude”

HATTA Energy aclara que su denuncia “no pretende poner en duda la necesidad de combatir el fraude fiscal”, sino garantizar que el sistema sea “robusto y compatible con los principios comunitarios”.

La empresa destaca que, tras la modificación y posterior no convalidación en el Congreso del Real Decreto-ley 2/2026, se ha generado un escenario de inseguridad jurídica e inestabilidad normativa que podría estar frenando la inversión y favoreciendo la concentración del mercado.

Reconocida por la CNMC como “operador principal” en la distribución de combustibles, HATTA Energy es actualmente la segunda mayor empresa del sector en la región y la cuarta a nivel estatal.