Rueda defiende el modelo industrial de Galicia tras el archivo del expediente de Altri

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta. David Cabezón - Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, conmemoró hoy el segundo aniversario de su victoria en las elecciones autonómicas con un acto en el que reivindicó la gestión de su Gobierno y defendió su modelo industrial frente a las críticas de la oposición.

Dos días después del anuncio sobre el archivo del expediente de Altri —que no mencionó explícitamente durante su intervención—, Rueda recordó que durante la campaña prometió "no dejar pasar una oportunidad de creación de empleo y de creación de industria" y arremetió contra quienes, a su juicio, "se oponen por sistema" a nuevos proyectos empresariales.

"Si creen que hay que ponerse una medalla por dejar a una provincia sin conexión eléctrica para que no haya una industria; si creen que merecen una medalla por conseguir que no vengan industrias a Galicia, se están equivocando de plano", censuró. Frente a ello, defendió un modelo en el que tenga cabida "todo aquello que se ajuste a la normativa".

Durante su intervención, el presidente gallego enumeró varias de las medidas impulsadas en estos dos años, como la bajada de impuestos o el "aumento del autogobierno". En este ámbito, destacó la competencia adquirida sobre el litoral y reprochó al Gobierno central haberse "opuesto hasta el último momento".

Rueda también criticó el recurso presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez contra medidas autonómicas vinculadas al grado de dependencia y discapacidad, así como contra la repotenciación de los parques eólicos para "reducir en un 80%" las torres existentes. "¿Dónde están los ecologistas de pancarta?", ironizó.

Críticas a la oposición

El jefe del Ejecutivo gallego cargó asimismo contra los grupos de la oposición en el Parlamento, a los que ve "totalmente desnortados" y "enfadados por sistema", acusándolos de "buscar el conflicto".

Pese a ello, celebró que Galicia esté, en su opinión, "libre de populismos en los dos extremos", en una alusión implícita a Vox.

Dos años después de su victoria electoral, Rueda defendió así la estabilidad de su Gobierno y reafirmó su apuesta por un modelo industrial que, aseguró, combine desarrollo económico y cumplimiento estricto de la normativa.