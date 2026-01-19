Galicia avanza en la eliminación de más de 200 aerogeneradores para repotenciar las instalaciones

La Xunta de Galicia está trabajando en la tramitación para repotenciar parques eólicos eliminando 222 aerogeneradores en la comunidad. La reunión del Consello celebrada este lunes analizó un informe de las consellerías de Medio Ambiente e Cambio Climático y de Economía e Industria en el que se indica la eliminación de estos molinos, pasando a dejar solamente 37 y manteniendo la misma potencia de más de 190 mW.

Las solicitudes de repotenciación afectan concretamente a los parques Barbanza I y II, Farelo Repotenciación, Serra da Loba Repotenciación, Monte Treito Repotenciación, Serra do Cando Repotenciación y Monte Seixo Repotenciación. El Barbanza II sería el que quede con menos aerogeneradores, con solo dos de ellos frente a los 26 actuales, aunque el mayor descenso se produce en el Barbanza I, que pasaría de 60 a 4.

Las mejoras valoradas en el informe se obtendrían apostando por una mayor eficiencia de los parques actuales, sustituyendo las máquinas antiguas por otras más modernas y eficientes.

Al tener una mayor capacidad de barrido, con menos molinos y con la misma potencia se incrementaría en un 35% la producción energética.

Entre 2024 y 2025 ya se aprobó la repotenciación de otros nueve parques eólicos gallegos, tres de los cuáles están actualmente en obras. Juntando todas las tramitaciones, se espera que los 16 parques pasen de producir 1.108.000 MWH por año a 1.495.000 MWH por año. Estas cifras equivalen al consumo eléctrico anual de 373.759 familias o, lo que es lo mismo,

Así, la reducción dejaría el parque eólico gallego en 111 aerogeneradores frente a los 620 actuales.

Beneficios medioambientales

Además de la mejora en la producción energética, con estos cambios se prevén beneficios medioambientales. Por una parte, se evitarán las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otra, se incrementará la producción renovable, reduciendo la necesidad de consumir fuentes de energía más tradicionales.

La previsión del informe de la Xunta apunta a que se podrá evitar emitir 702.650 toneladas de CO2 anualmente a la atmósfera, el equivalente a 562.100 coches circulando.

El objetivo de la repotenciación es producir a medio plazo más energía renovable con un 82% menos de máquinas funcionando y sin tener que buscar nuevas localizaciones ni construir líneas de evacuación adicionales para su conexión a la red.

Los datos siguen lo indicado en un estudio de la Universidade de Vigo del 2025, que indica que la repotenciación en Galicia permitiría reducir entre un 74% y un 79% los molinos, aumentando en un 35% la generación de energía. Todo ello implicaría un aumento de las horas equivalentes por encima del 23% y un incremento en la generación equivalente a instalar 20 nuevos parques de 40MW.

Estos procesos también contribuyen a la descarbonización y a la transición energética considerando, como indica el criterio de la Unión Europea, a las energías renovables como interés público superior y haciendo de este un sector estratégico. En esta línea, la Xunta trabaja para agilizar los trámites administrativos de este tipo de proyectos.

En su comunicado, el Gobierno gallego también destaca las cifras de emisiones de gases de efecto invernadero en la comunidad, que se redujeron en el 2023 en un 61,7% respecto a 1990, posicionándose como la comunidad española que logró una mayor reducción en ese periodo.

Actualmente, el 44,8% del consumo energético final de Galicia procede ya de fuentes renovables. El objetivo de la Xunta en materia de neutralidad climática marca su horizonte en el 2040, una década antes de lo marcado por la Comisión Europea.

Recursos judiciales

El Ejecutivo gallego critica que los recursos judiciales sobre parques eólicos están afectando a los objetivos de descarbonización. Con la ejecución de los proyectos bloqueados, la Xunta estima que se evitaría la emisión de 2,5 millones de toneladas de CO2 anuales.

De las 140 instalaciones autorizadas y sin operar, 92 están afectadas por este tipo de recursos por dictámenes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.