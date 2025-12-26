La patronal reclama modernizar las redes eléctricas en Galicia para atraer proyectos industriales

Alerta desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG): "Sin una red eléctrica suficiente y bien dimensionada, será imposible atraer nuevos proyectos industriales, retener inversiones y generar empleo". La advertencia es del presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, y apunta a que "Galicia corre el riesgo de perder una oportunidad industrial clave ligada a la transición energética y a la reindustrialización".

La CEG expone que Galicia es una de las comunidades con mayor capacidad de generación eléctrica del país, "con un peso muy relevante de las energías renovables, que representan en torno al 70 % de la potencia instalada".

Galicia produce de forma estructural más electricidad de la que consume y exporta al resto del sistema. Sin embargo, esta fortaleza contrasta con una red de transporte y distribución insuficiente, "que impide aprovechar plenamente ese potencial para atraer nueva industria", destaca la CEG.

Los empresarios gallegos subrayan que, pese a contar con una industria preparada para avanzar en la descarbonización y con una posición estratégica como potencia energética, "el actual marco retributivo de las redes eléctricas no ofrece la seguridad ni la rentabilidad necesarias para acometer las inversiones que requiere el sistema".

En un contexto nacional en el que el 87% de los nudos eléctricos se encuentran saturados y solo se concede una de cada diez solicitudes de acceso, la CEG muestra su preocupación por la propuesta de la CNMC de fijar una tasa de retribución del 6,58% para las redes eléctricas durante los próximos seis años.

Una cifra claramente inferior, indica la patronal, a la de países de nuestro entorno, como Reino Unido (8%) o Portugal (7,4%), y también por debajo de la de otros sectores regulados en España. A ello se suma un recorte cercano al 37 % en los gastos de operación y mantenimiento, que pone en riesgo la calidad y seguridad del suministro.

Desarrollos frenados

"Galicia no puede quedar al margen del proceso de reindustrialización y transición energética por la falta de infraestructuras básicas", insiste Vieites, que además califica de "incoherente" la falta de homogeneidad en los criterios de retribución de las redes eléctricas en comparación con otros países europeos.

En el caso de Galicia, la CEG alerta de que "la limitada capacidad de evacuación y acceso a la red eléctrica está frenando desarrollos industriales vinculados a sectores clave como la industria electrointensiva, la automoción, la cadena forestal-madera, la industria agroalimentaria, la economía del hidrógeno verde y los nuevos proyectos asociados a las energías renovables".

Pese a ser una de las comunidades con mayor capacidad de generación eléctrica, especialmente renovable, Galicia se enfrenta a cuellos de botella en la red que impiden transformar ese potencial energético en valor industrial, empleo y competitividad empresarial.

La Comisión de Energía de la CEG insiste en que resulta prioritario reforzar y modernizar las redes de transporte y distribución para evitar que proyectos industriales y energéticos, algunos con inversiones de cientos de millones de euros, acaben trasladándose a otras comunidades o a otros países con mejores condiciones regulatorias.

"Esta situación no solo limita el crecimiento económico, sino que también pone en riesgo miles de empleos directos e indirectos, especialmente en áreas industriales y rurales", advierte la patronal gallega.