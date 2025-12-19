El Parlamento gallego pide al Gobierno incluir el hidrogenoducto A Coruña-Zamora en Europa

El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una proposición no de ley para instar al Gobierno de España a defender ante la Comisión Europea la inclusión del hidrogenoducto A Coruña-Zamora en la lista de proyectos de interés común.

La iniciativa salió adelante tras una transacción entre el Grupo Popular y el BNG, y también pide que, si finalmente no prospera la vía europea, la Xunta mantenga su compromiso de impulsar este proyecto estratégico desde Galicia por todas las vías posibles.

El portavoz popular de Industria, Rubén Lorenzo, subrayó que el hidrogenoducto "representa una oportunidad estratégica para Galicia" al permitir que la comunidad se sitúe en el mapa europeo de la transición energética, la descarbonización y la nueva economía industrial ligada al hidrógeno verde.

Durante su intervención, Lorenzo reclamó que el Gobierno central "lleve la voz de Galicia a Bruselas" y defienda este proyecto como clave para el conjunto del país, al entender que es una garantía de que el potencial renovable gallego se transforme en industria, empleo y futuro.

El portavoz popular insistió en que se trata de un proyecto transversal, que no debe limitarse a la provincia de Lugo, sino partir de A Coruña, atravesar Galicia, conectar los polos industriales y llegar a Zamora como puerta de salida a la red española y europea.

De este modo, añadió, se podrá dar respuesta a todos los proyectos estratégicos de generación de hidrógeno repartidos por el territorio gallego.

Asimismo, Lorenzo calificó de "paradójico" que el BNG impulse ahora el hidrógeno verde cuando pone trabas al desarrollo eólico y a otros proyectos renovables, recordando que esta energía solo puede considerarse verde si se produce con electricidad renovable. En este sentido, advirtió de que sin una infraestructura de conexión, el hidrógeno gallego “quedará atrapado”, sin acceso a los mercados estatal y europeo.