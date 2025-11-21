El proyecto de la planta de biometano de Curtis (A Coruña) recibe la autorización ambiental

La Xunta de Galicia ha aprobado este viernes la autorización ambiental del proyecto de la planta de biometano y fertilizantes en el polígono de Teixeiro, en Curtis. A través de la consellería de Medio Ambiente, el Ejecutivo gallego ha dado luz verde al trámite ambiental. Tras este, quedan pendientes los trámites administrativos para que la planta sea una realidad.

El proyecto fue declarado como estratégico a comienzos de este mismo año. Ahora, con la aprobación ambiental, Medio Ambiente da por finalizado el proceso de evaluación ambiental ordinaria y dentro del cual se tramitó de manera conjunta la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental.

La resolución se publicará en el Diario Oficial de Galicia en los próximos días.

A finales de mayo, se dictó la declaración de impacto ambiental favorable a su construcción, siguiendo la condición de que se cumpla el estudio de impacto ambiental y el resto de la documentación presentada por el promotor, la empresa Bioetanol Galicia S.A., así como los condicionantes y el programa de vigilancia ambiental.

La Xunta afirma que tras las consultas realizadas, los organismos consultados consideraron que el proyecto no tendrá impactos significativos y que su puesta en marcha será viable si se cumplen las condiciones marcadas en los informes en relación a aspectos como la producción y gestión de residuos, emisiones contaminantes a la atmósfera, calidad del aire, olores, ruido o gestión de las aguas residuales y vertidos.

Cómo será la planta de biometano

El objetivo de la empresa es proyectar en Teixeiro una planta de valorización de residuos de actividades ganaderas y de industrias agroalimentarias mediante la digestión anaerobia. El resultado será la producción de biogás, que pasará a ser biometano con un sistema de upgrading que purifica el biogás separando el metano del dióxido de carbono y otras impurezas. Es así como se puede incorporar a la red de gas.

La instalación, que se ubicará junto a la planta de etanol de la misma empresa, tendrá una capacidad de tratamiento de residuos de 150.053 toneladas anuales, es decir, 507 toneladas diarias.

La futura planta tendrá dos líneas de tratamiento mediante digestión anaerobia diferenciadas en función de los residuos de entrada y del destino de lo obtenido.