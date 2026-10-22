La segunda edición de Impulsa-T reunió en A Coruña a empresas, entidades y estudiantes

A Coruña celebró este jueves la segunda edición de Impulsa-T, una feria de emprendimiento y empleo impulsada por la Universidade da Coruña que busca conectar a empresas y entidades con el alumnado y contribuir así a su futuro laboral.

La jornada se desarrolló en el pabellón de deportes del Campus de Elviña y, en su inauguración, contó con la presencia de la vicerrectora de Estudantes e Empregabilidade, Alsira Salgado, así como la alcaldesa, Inés Rey, el concelleiro de Educación, Juan Ignacio Borrego, y el miembro del Consello do Estudantado, Matías Rajo.

El evento se organizó en cuatro espacios temáticos.

En Impulsa-T se reunieron las empresas participantes y se celebraron encuentros, directos, sorteos, recursos audiovisuales y se colocó un muro de ideas.

En Coñece-T tuvieron lugar actividades de selección y formación a través del juego, además de dinámicas de las empresas participantes.

En Activa-T hubo actividades de formación, empleo, emprendimiento e innovación orientadas a mejorar la preparación y la inserción laboral del estudiantado.

Y en Emprende-T el foco estuvo en las iniciativas emprendedoras de la UDC.

Durante la jornada también se entregaron los Santander X Spain Awards a proyectos emprendedores universitarios y los dedicados a startups universitarias, así como los galardones de la tercera edición de los Trabajos de Fin de Estudios en Emprendimiento.

Entre los proyectos emprendedores ganaron Mathías López con ValoraT, un proyecto que aplica la inteligencia artificial a la obtención de datos para la prevención de la salud; Victoria Porteiro con Nido, una plataforma de e-commerce que ofrece videojuegos indie y coleccionables físicos y Blanca Riveiro, con CNTEK, un proyecto de fabricación de sensores para la detección de microplásticos.

David Feijoo obtuvo una mención de honor por 'Uno más en casa'.

Entre las startups universitarias, el galardón fue para Eloy Vázquez, Florian Michaud, Urbano Lugrís y Javier Cuadrado, por MFES, una spin-off del laboratorio de ingeniería mecánica del CITENI pensada para transferir al mercado los resultados de la investigación biomecánica con el movimiento humano, la modelización musculoesquelética, la sensorización biomecánica y el diseño de evaluación de dispositivos de asistencia y ejercicio.

La feria está organizada por la vicerrectoría de Estudantes e Empregabilidade y por la vicerrectoría del campus de Ferrol, Igualdade e Responsabilidade Social, además de la colaboración de la consellería de Emprego.