El edificio del Centro de Negocios de A Coruña BCA28 recibe el certificado BREEAM de construcción sostenible

El Centro de Negocios BCA28, ubicado en el polígono de A Grela (A Coruña) ha recibido oficialmente la certificación BREEAM. Este certificado llamado así por sus siglas en inglés: Building Research Establishment Environmental Assessment Method, es el sistema de certificación líder mundial que evalúa y certifica la sostenibilidad de edificios y desarrollos urbanos con un enfoque holístico integral.

Desarrollado en 1990 por el Building Research Establishment del Reino Unido, BREEAM fue el primer método de evaluación de sostenibilidad en edificios del mundo y continúa siendo una referencia internacional en construcción sostenible.

Por ello, en palabras de Agustín Dorrego, presidente de la Comunidad de Propietarios de BCA28 “La obtención de esta certificación supone un nuevo impulso para BCA28 en su objetivo de avanzar hacia un edificio cada vez más sostenible, más eficiente y más respetuoso con el medioambiente y con las personas, manteniendo y mejorando su rendimiento a lo largo del tiempo”.

Por su parte Patricia Rodríguez, responsable de Certificación y Procedimientos de BREEAM ES añadió “la certificación de BCA28 no solo demuestra el compromiso con el medioambiente y el bienestar de las personas que trabajan en él. A través del esquema utilizado, se asume un compromiso a largo plazo que evitará que este edificio sea obsoleto en términos de sostenibilidad".

20 años en A Grela

Y es que, dos décadas después de su inauguración, BCA28 continúa siendo un edificio singular "singular por su arquitectura, su diseño vanguardista y la calidad de sus espacios, pero también por su capacidad para evolucionar y adaptarse a las nuevas necesidades de las empresas", tal y como explica la empresa en nota de prensa

El espacio cuenta con más de 10.000 m² destinados a oficinas y al desarrollo de empresas y negocios, en uno de los principales polos empresariales y económicos de Galicia. A estas características se suma ahora una apuesta reforzada por la eficiencia energética y la sostenibilidad.