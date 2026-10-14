Massimo Dutti estrena su nueva tienda en Roma con un desfile en un palacio italiano

La gallega Massimo Dutti cuenta ya con una nueva tienda en el centro de Roma. El Palazzo Ruspoli, ubicado en la célebre Via del Corso, un impresionante palacete histórico que la marca ha reformado manteniendo su estilo renacentista intacto.

Además, para conmemorar la apertura de esta nueva flagship en la capital italiana, el pasado día 8, Massimo Dutti celebró un desfile presentando una colección de prendas limitadas. Este fashion show tenía como escenario el propio palazzo, siguiendo con la estrategia de presentar diferentes colecciones en lugares icónicos.

La velada contó también con la presencia de Marta Ortega, presidenta de Inditex y su marido Carlos Torretta, que acudieron a Roma para la presentación de su colección Limited Edition otoño-invierno 2027/2026. En la cita también estuvieron presentes otras caras conocidas de la moda internacional.

Igualmente, durante los primeros diez días de apertura de la nueva tienda Massimo Dutti en Via del Corso los visitantes podrán recibir asesoramiento personalizado de un especialista en perfumes para encontrar una fragancia que pase a formar parte de su propia expresión, tal y como informa la marca en sus redes sociales.