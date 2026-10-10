Husqvarna mantiene activo su servicio Husqvarna Home Services en A Coruña y su área, una iniciativa gratuita que permite recibir asesoramiento personalizado en el propio jardín y conocer de primera mano cómo funciona un robot cortacésped. Y ahora, además, con una promoción de 1.300 euros de descuento ¿Quieres saber más?

¿Por qué esperar? En A Coruña, Husqvarna te ayuda a elegir el robot cortacésped ideal para tu jardín sin salir de casa

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Si tienes una casa con jardín, probablemente en primavera sea el momento en el que te planteas cómo mantener tu césped en el mejor estado. Ahora, ya terminado el verano, y una vez entrado el otoño, el jardín es quizás una preocupación menor dentro de todas las tareas pendientes en tu hogar. Sin embargo, ¿por qué esperar a primavera?

Husqvarna mantiene activo su servicio Husqvarna Home Services en A Coruña y su área, una iniciativa gratuita que permite recibir asesoramiento personalizado en el propio jardín y conocer de primera mano cómo funciona un robot cortacésped Automower®.

Y por si esto fuese poco, la compañía ha puesto en marcha una promoción con hasta 1.300 euros de descuento en determinados modelos de este robot sin cable. Una oportunidad para que aquellos que estén pensando en olvidarse de cortar el césped y automatizar esta tarea antes de que llegue la temporada de mayor crecimiento de la hierba.

Este servicio, ya activo en verano, continúa durante el otoño para facilitar esta tarea, así que si todavía no lo has probado, no lo dejes escapar y pruébalo gratis.

¿Cómo funciona el servicio Husqvarna Home Service?

La propuesta de Husqvarna parte de una idea sencilla, y es que cada jardín es diferente y no todos necesitan el mismo robot. El usuario puede reservar una cita y un especialista de Husqvarna se desplaza hasta su domicilio para conocer las características de la finca, analizar su superficie, distribución, obstáculos y necesidades y explicar qué solución puede encajar mejor.

La visita es gratuita y sin compromiso. Durante aproximadamente 45 minutos o una hora, el profesional puede realizar un diagnóstico del jardín, definir su mapa y necesidades, mostrar las diferentes opciones y realizar una demostración del funcionamiento de Automower®.

Después de la visita, el usuario recibe información detallada sobre la solución recomendada y, si está interesado, un presupuesto que puede aceptar o rechazar sin ningún coste.

El servicio está disponible en A Coruña, Oleiros, Sada, Culleredo, Cambre, Arteixo y Bergondo.

¿Cómo solicitarlo? Muy sencillo, directamente a través de la plataforma de Husqvarna Home Service, indicando la dirección, la fecha y hora a la que quieras tu visita y un correo electrónico de contacto al que te llegará la cita. En el día indicado, el experto en jardinería y maquinaria de Husqvarna visitará tu casa y en 45 minutos o una hora te hará un diagnóstico completo, que incluye:

Definición del mapa del jardín y sus necesidades

Demostración de productos y aplicaciones

Asesoramiento personalizado del robot cortacésped más adecuado

Después de la visita, tu asesor te enviará un informe pormenorizado de las necesidades de tu césped con los productos y servicios recomendados, y un presupuesto para que lo estudies y que podrás aceptar o rechazar sin ningún compromiso ni coste.

Husqvarna Husqvarna

Hasta 1.300 euros de descuento: ¿Por qué esperar?

El momento elegido por Husqvarna tiene también una razón comercial. Bajo el lema "Acierta con Husqvarna Automower, ¿Por qué esperar?", la marca ofrece ahora hasta 1.300 euros de descuento en determinados robots Automower® sin cable.

La promoción permite plantearse con antelación una compra que tradicionalmente se concentra en los meses de primavera. Para quienes tienen previsto instalar un robot en los próximos meses, conocer previamente las características de su jardín y las diferentes alternativas disponibles puede facilitar la decisión.

Y es que no todos los jardines presentan las mismas dificultades: hay terrenos pequeños y llanos, parcelas con pendientes, árboles, caminos, diferentes zonas de césped o espacios en los que la instalación de cables perimetrales puede resultar menos conveniente.

El líder en el cuidado del césped, con un servicio técnico cercano

Diseñado en Suecia y fabricado en Europa, Automower®es el robot más desarrollado tecnológicamente y por eso es el único capaz de dejar un césped siempre perfecto; verde y sano, con un corte uniforme, sin surcos o marcas y funcionar a la perfección 24 horas al día, con sol o con lluvia, sin atascos ni interrupciones en todo tipo de jardines; con árboles y obstáculos o sin ellos; llanos o con pendientes de hasta el 75% y en total silencio.

Automower® es un veterano de los jardines y existen más de 20 modelos para fincas de entre 400 y 7.500 metros cuadrados que además incorporan tecnología de visión con Inteligencia Artificial y son capaces de identificar obstáculos en tiempo real y reaccionar ante ellos para evitarlos o cortar alrededor cuando se trata de un elemento fijo. Automower® es un invento tan perfecto que todavía hoy, 31 años después de ser inventado, causa cierta sorpresa e incredulidad.

La gama NERA: límites virtuales en lugar de cable

Entre las soluciones más avanzadas de Automower® se encuentra la gama NERA, que ofrece la posibilidad de utilizar tecnología de posicionamiento por satélite para definir virtualmente las zonas de corte.

Con el sistema EPOS, el robot puede trabajar sin necesidad de instalar un cable perimetral físico. Los límites del área de trabajo se establecen de forma virtual y pueden modificarse posteriormente, una opción especialmente interesante para jardines que cambian de distribución o cuentan con diferentes zonas de corte.

La configuración concreta depende de las características del jardín y del modelo elegido, por lo que el asesoramiento previo resulta especialmente útil para determinar qué sistema de instalación se adapta mejor a cada parcela.

El momento de decidir puede ser ahora

Herramientas de Husqvarna Husqvarna

Aunque la primavera sea la época en la que más se piensa en el cuidado del césped, no es necesario esperar a que vuelva a crecer la hierba para decidir cómo mantenerla. Reserva el servicio de distribución móvil de Husqvarna y comprueba tú mismo su altísima fiabilidad.

La combinación de Husqvarna Home Service gratuito y la promoción de hasta 1.300 euros de descuento permite a los propietarios de jardines del área de A Coruña conocer primero sus opciones, probar el funcionamiento de Automower® en su propia casa y decidir después si quieren dar el paso.

Para quienes ya se estén planteando olvidarse del cortacésped convencional la próxima primavera, la pregunta de Husqvarna es clara: ¿por qué esperar?