La cerveza 1906 Black Coupage de Hijos de Rivera, elegida mejor lager del mundo en su categoría

La cerveza gallega vuelve a destacar en el panorama internacional. 1906 Black Coupage, elaborada por Hijos de Rivera, ha sido reconocida como la mejor lager de más del 5 % de graduación alcohólica en los International Beer Challenge (IBC) 2026, uno de los concursos internacionales de referencia del sector cervecero.

La variedad de la familia 1906 ha conseguido dos distinciones: una medalla de oro en su categoría y el trofeo a la mejor lager de más del 5 % de alcohol, imponiéndose a otras referencias participantes en el certamen celebrado en Reino Unido.

El concurso, presidido por el experto cervecero Jeff Evans, ha reunido en esta edición a productores de decenas de países, entre ellos Bélgica, Alemania, España, Brasil, Vietnam y Filipinas. En las diferentes categorías de cata se concedieron un total de 39 medallas de oro.

Entre las cervezas distinguidas, la propuesta de Hijos de Rivera logró hacerse con uno de los trofeos principales de su categoría.

Una lager negra con un 7,2 % de alcohol

1906 Black Coupage es una cerveza negra de baja fermentación que destaca por su color oscuro, su cuerpo intenso y sus notas tostadas, resultado de la combinación de diferentes maltas especiales.

Con una graduación alcohólica del 7,2 %, forma parte de la gama 1906 de Hijos de Rivera y se caracteriza por una elaboración que busca combinar intensidad y complejidad aromática.

Para la compañía, este reconocimiento supone un nuevo respaldo internacional a una de sus referencias más particulares.

"Black Coupage siempre ha sido una cerveza con mucha personalidad y este reconocimiento supone un impulso muy especial. Y que otras referencias de la casa también hayan sido premiadas hace que el resultado sea todavía más satisfactorio", señala Luis Alvar, maestro cervecero de Corporación Hijos de Rivera.

Otras cinco cervezas de Hijos de Rivera, también premiadas

El reconocimiento a 1906 Black Coupage no ha sido el único obtenido por la cervecera gallega en esta edición de los International Beer Challenge.

Otras cinco referencias de la compañía han conseguido medallas en diferentes categorías, lo que eleva a seis el número total de cervezas galardonadas.

1906 La Pelirroja ha recibido una medalla de plata en la categoría Ales, mientras que 1906 Red Vintage y La Estrella de Galicia han logrado sendas platas en Lagers.

Por su parte, Rivera Reposada ha sido distinguida con una medalla de bronce en Lagers y Estrella Galicia 0,0 Tostada ha conseguido otro bronce en la categoría destinada a cervezas sin alcohol o de baja graduación.

Con estos seis reconocimientos, Hijos de Rivera se sitúa como la cervecera española con mayor presencia entre las premiadas del International Beer Challenge 2026, según los datos facilitados por la compañía.

Los resultados refuerzan la presencia internacional de las marcas de la empresa gallega, que suma nuevos reconocimientos para varias de sus referencias en un certamen con participantes de distintos mercados cerveceros.