Interiores y exteriores reformados de las tiendas Oysho, Stradivarius y Bershka de la plaza de Lugo de A Coruña. Quincemil / Eloy TP

Las reformas de Inditex en A Coruña en menos de un año para actualizar tiendas y mejorar compras

En mayo de 2025 reabrió tras una reforma la primera tienda Zara de la historia, la de la calle Juan Flórez de A Coruña con motivo de su 50 aniversario. Con su nueva imagen duró menos de un año: cerró para siempre el pasado 30 de enero. Solo en este año, Inditex ha reformado otras tres tiendas, todas en la plaza de Lugo, donde hace lo mismo en una cuarta marca.

Oysho, la firma deportiva de la compañía textil, estrenó imagen este jueves tras iniciar en julio pasado una obra en el interior del establecimiento de la plaza de Lugo.

Menos de dos años antes este local se había sometido a otra reforma; ahora ha culminado un proceso de “actualización del concepto de tienda”, han explicado fuentes de la empresa, con combinación de moda, deporte y ropa cómoda.

Durante el último verano reabrieron en sendas esquinas de la plaza Bershka y Stradivarius, cerradas ambas tiendas desde el mes de mayo para ser reformadas de forma integral en un breve periodo de tiempo.

Bershka redistribuyó sus espacios para aprovecharlos mejor, instaló pantallas gigantes en el acceso para proyectar imágenes de modelos con sus prendas y reubicó probadores y cajas de pago.

Stradivarius siguió la misma línea de transformación para sintonizar su diseño y operatividad con las tiendas de Inditex en el centro comercial Marineda City. Una remodelación que supuso la ampliación de espacios, la incorporación de tecnología y la adaptación a nuevas tendencias.

Nuevos conceptos

A estas renovaciones en menos de un año le seguirá la de Pull&Bear en otra de las esquinas de la plaza de Lugo, tienda que lleva días cerrada. Inditex refuerza, con estas operaciones, su estrategia de actualización de espacios comerciales en el centro de la ciudad, con la que pretende, como destaca cada vez que presenta sus resultados económicos, mejorar "la experiencia de compra".

Muy cerca, en la calle Rosalía de Castro, Inditex pone en práctica desde agosto otro concepto comercial a través de Pull&Bear: La Esquina, un espacio que combina la venta de producto con otras propuestas y actividades que se renuevan temporalmente.

Esta misma semana acoge una selección de libros, revistas y fanzines de Offprint, una plataforma internacional especializada en publicaciones independientes que llega por primera vez a España.

Massimo Dutti, otra de las banderas comerciales de Inditex, reformó su tienda de la esquina de Juana de Vega con la calle Compostela hace diez años, cuando esta vía aún no era peatonal.

200 millones

El último documento contable que dio a conocer la multinacional textil, con sus resultados económicos del primer semestre de 2026, señala que Inditex destinará 200 millones de euros a la "modernización y mejora de instalaciones corporativas en toda la compañía".

Esta inversión tiene como fin la "apuesta por la creatividad, la innovación, el diseño y la calidad de las colecciones y canales de venta integrados", destaca Inditex.