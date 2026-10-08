Oysho estrena imagen en A Coruña: reabre la tienda de la plaza de Lugo adaptada al concepto Community

Lejos quedan ya esos pijamas y sujetadores lenceros que arrasaban en las rebajas de Oysho. Fueron buenos tiempos. Pero tampoco hay que negar que lo de ahora es mucho mejor. Primero hicieron posible vestir a la moda aun sin salir de casa. Y ahora han conseguido que ir en leggings pueda verse elegante.

Se trata de la nueva imagen de la firma deportiva de Inditex. Un sello que se ha ido trabajando en los últimos años, sumándose al mundo del deporte en comunidad, hasta crear el Community Oysho. Una apuesta que demuestra que el lifestyle del deporte ha llegado para quedarse.

No hay más que entrar en la nueva tienda de la plaza de Lugo de A Coruña para darse cuenta de ello. A pesar de que se había reformado hace apenas dos años, la de ahora se adapta al nuevo concepto de marca: combinar moda, deporte y comodidad.

Y no te preocupes, porque no piden el carné de runner para entrar aquí. Eso es precisamente lo que quieren contar. La tienda se divide en dos zonas: la primera, dedicada a la prenda exterior, y la segunda, a la ropa de deporte. En la de las chaquetas, jerséis y forros polares, entre otras cosas, no hay más que coger alguna de las prendas para comprobar que pesa menos que una pluma.

Prendas que, por muy finas que parezcan, abrigan a más no poder. Porque, tal y como explicaban esta mañana responsables de Oysho a los medios, la idea es que nos sintamos cómodas. "El deporte ahora es todo lo que lo rodea. Desde el momento de echarte a correr hasta el café que viene después".

Y quien dice correr dice yoga, pilates o incluso salir a comprar el pan. La idea es ir cómoda, guapa y, ahora en invierno, también arreglada.

Mona incluso para ir a comprar el pan

Por ello, entrar en Oysho, en cierta medida, te ofrece la posibilidad de comprarte el pack completo para salir un día a correr con tus amigas y "lo que surja". Porque correr ya no es solo correr.

"No es solo estar mejor físicamente, es lo que te aporta en determinado momento de tu vida", recalcan desde la firma. Porque, si algo tenemos claro, es que no hay mejor sensación que sentirse mona, incluso cuando no te apetece plantarte un vaquero, sino unos leggings y una sudadera.