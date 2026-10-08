Inés Rey conoce la actividad de la fábrica de Coca-Cola en A Coruña, que emplea a 158 personas

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se ha desplazado este jueves hasta la planta de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) en la ciudad para conocer cómo funciona esta instalación y los proyectos que la compañía desarrolla en Galicia en ámbitos como el empleo, la sostenibilidad y el apoyo a diferentes colectivos.

Durante la visita, Rey estuvo acompañada por la responsable de la fábrica, Lorena Gallego, que mostró a la regidora las instalaciones y explicó el funcionamiento de la planta coruñesa. La fábrica cuenta actualmente con 158 trabajadores y dispone de tres líneas de producción diferenciadas para envases de vidrio retornable, latas y PET.

Desde la planta de A Coruña se producen 36 sabores y diferentes formatos de bebidas, que posteriormente son distribuidos desde estas instalaciones. La visita permitió a la alcaldesa conocer también de primera mano los procesos que se desarrollan en la fábrica y la actividad que mantiene la compañía en la ciudad.

Uno de los asuntos abordados durante el encuentro fue el trabajo de Coca-Cola en materia de sostenibilidad. La empresa centra parte de su estrategia en la reducción del impacto ambiental de su actividad, con iniciativas relacionadas con la reutilización y reciclaje de envases, el consumo de agua, la reducción de emisiones y la protección de los espacios naturales.

La responsable de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de la región Noroeste de CCEP, María Troncoso, explicó además algunos de los programas sociales que la compañía impulsa tanto en Galicia como en el conjunto de España. Entre ellos se encuentra GIRA Jóvenes, dirigido a personas de entre 16 y 30 años y orientado a mejorar su formación y sus posibilidades de acceso al mercado laboral.

La empresa también desarrolla GIRA Mujeres, un programa centrado en fomentar el emprendimiento femenino y favorecer la creación de oportunidades económicas en los territorios donde está presente.

En el apartado medioambiental destaca Mares Circulares, una iniciativa que busca contribuir a la conservación de mares y océanos mediante acciones de limpieza, formación, investigación y colaboración con distintas entidades. Entre 2018 y 2025, el programa llevó a cabo 939 actuaciones en playas y otros espacios acuáticos, con la participación de 61.670 voluntarios y más de 101.500 personas formadas.

La compañía mantiene asimismo el proyecto Hostelería #PorElClima, destinado a ayudar a bares, restaurantes y otros establecimientos hosteleros a incorporar medidas para reducir su impacto ambiental. Actualmente, la plataforma reúne a más de 20.000 negocios, que han puesto en marcha más de 325.000 acciones relacionadas con la lucha contra el cambio climático.