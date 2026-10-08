Amasarte abre una nueva cafetería en el interior de Fnac A Coruña

El nuevo Amasarte en el interior del Fnac de A Coruña Cedida

La oferta gastronómica de A Coruña suma un nuevo espacio de la mano de Amasarte, que este jueves 8 de octubre abrió una cafetería en el interior de Fnac A Coruña. El establecimiento se encuentra en el Fórum de la tienda, una zona habitualmente dedicada a presentaciones de libros, encuentros con escritores, conciertos y otras actividades culturales.

La apertura permitirá combinar la programación cultural y las compras con una pausa para desayunar, comer o merendar, sin necesidad de salir del establecimiento.

La nueva cafetería contará con una oferta adaptada a diferentes momentos del día, desde cafés y desayunos hasta opciones para el almuerzo y propuestas dulces para la tarde.

Dos propuestas exclusivas para Fnac

Una de las particularidades de esta apertura es la incorporación de dos menús diseñados específicamente para la cafetería de Fnac A Coruña, que no estarán disponibles en otros establecimientos de Amasarte.

El primero es una propuesta dulce que tiene como protagonista el brownie, mientras que el segundo apuesta por una alternativa salada elaborada con focaccia serrana.

Ambas opciones se suman a la carta habitual con la intención de ofrecer alternativas tanto a quienes visiten la tienda como a los asistentes a las diferentes actividades organizadas en el Fórum.

Un nuevo espacio para combinar gastronomía y cultura

La llegada de Amasarte supone también un nuevo uso para el espacio cultural de Fnac, que continuará vinculado a las presentaciones literarias, la música y otros encuentros con el público.

Con esta incorporación, la tienda amplía sus servicios y ofrece a sus visitantes la posibilidad de disfrutar de una cafetería en el mismo entorno en el que se desarrolla buena parte de su programación cultural.

De esta forma, Amasarte suma una nueva ubicación en A Coruña, esta vez con una propuesta que combina restauración y actividad cultural en un mismo espacio.