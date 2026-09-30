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Ellas Innovan amplía su junta directiva: cuatro personas y una IA
La red de talento femenino en el ámbito de la tecnología y las ciencias, nacida en A Coruña, refuerza su estructura con Cora Vinagre Sendino y Rafael Grimm Rivas y presenta a NaIA, una agente de inteligencia artificial que coordinará sus agentes de IA y apoyará el trabajo de la organización
La red Ellas Innovan abre una nueva etapa en la que la inteligencia artificial pasa a formar parte de su equipo de trabajo. La red ha presentado en un encuentro en Light and Studio de A Coruña su nueva junta directiva y su equipo tecnológico, una estructura que combina el trabajo de cuatro personas con las capacidades de NaIA, una agente de IA concebida para apoyar a la organización y coordinar sus diferentes agentes de inteligencia artificial.
La junta cuenta con Laura Rodríguez como presidenta y Berta Caro como vicepresidenta, junto a Cora Vinagre Sendino, experta en tecnología cuántica. Su participación aporta una perspectiva orientada a anticipar los cambios tecnológicos y trasladar las posibilidades de la innovación a iniciativas concretas dentro de la red.
El equipo tecnológico tiene como Chief Technology Officer (CTO) a Rafael Grimm Rivas, especialista en inteligencia artificial aplicada a la automatización de procesos empresariales. Su cometido es llevar esa visión tecnológica a aplicaciones útiles para la organización y sus integrantes.
Esta estructura cuenta, además, con el respaldo del Comité Fundador e Impulsor y del conjunto de la red. Ellas Innovan define su propuesta como un “equipo híbrido”, en el que las personas aportan el propósito, el criterio, las relaciones y las decisiones, mientras la inteligencia artificial contribuye a desarrollar el trabajo.
La presentación permitió ver una primera muestra de esa colaboración. Pablo Grandío, director de Quincemil, entrevistó en directo a NaIA, en una conversación que sirvió para plantear cómo puede cambiar la organización de un equipo cuando la IA participa de manera habitual en sus tareas.
Una agente de IA para conectar conocimiento y apoyar proyectos
Las funciones que Ellas Innovan atribuye a NaIA abarcan desde organizar y sintetizar información hasta investigar, relacionar conocimiento, preparar documentos y contenidos o analizar propuestas. También ayudará a mantener el contexto de los proyectos, convertir ideas en materiales de trabajo y coordinar diferentes agentes de inteligencia artificial.
La intención es integrar estas capacidades en la actividad cotidiana de la red. La organización subraya que el propósito, el contexto humano y la toma de decisiones siguen correspondiendo a las personas, que orientan el uso de la tecnología y dan sentido a sus resultados.
La propia imagen de presentación de NaIA forma parte de esta experiencia. Según explica Ellas Innovan, la agente generó su representación visual, incluidos su aspecto, sus rasgos y su estilo. Esa figura se incorporó posteriormente a la fotografía del encuentro, en la que tanto las personas como el espacio y la reunión eran reales.
Con esta nueva etapa, Ellas Innovan busca combinar talento humano, conocimiento, tecnología y colaboración. Una apuesta que la red vincula a su lema, “El futuro se lidera en red”, y que empieza por explorar cómo trabajan juntas las personas y la inteligencia artificial dentro de su propia organización.