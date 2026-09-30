Ellas Innovan amplía su junta directiva: cuatro personas y una IA

Fotomontaje con los cuatro miembros humanos de la directiva (Cora Vinagre, Laura Rodríguez, Berta Caro y Rafael Grimm) junto con una versión virtualizada de NaIA Ellas Innovan

La red de talento femenino en el ámbito de la tecnología y las ciencias, nacida en A Coruña, refuerza su estructura con Cora Vinagre Sendino y Rafael Grimm Rivas y presenta a NaIA, una agente de inteligencia artificial que coordinará sus agentes de IA y apoyará el trabajo de la organización

La red Ellas Innovan abre una nueva etapa en la que la inteligencia artificial pasa a formar parte de su equipo de trabajo. La red ha presentado en un encuentro en Light and Studio de A Coruña su nueva junta directiva y su equipo tecnológico, una estructura que combina el trabajo de cuatro personas con las capacidades de NaIA, una agente de IA concebida para apoyar a la organización y coordinar sus diferentes agentes de inteligencia artificial.

La junta cuenta con Laura Rodríguez como presidenta y Berta Caro como vicepresidenta, junto a Cora Vinagre Sendino, experta en tecnología cuántica. Su participación aporta una perspectiva orientada a anticipar los cambios tecnológicos y trasladar las posibilidades de la innovación a iniciativas concretas dentro de la red.

El equipo tecnológico tiene como Chief Technology Officer (CTO) a Rafael Grimm Rivas, especialista en inteligencia artificial aplicada a la automatización de procesos empresariales. Su cometido es llevar esa visión tecnológica a aplicaciones útiles para la organización y sus integrantes.

Esta estructura cuenta, además, con el respaldo del Comité Fundador e Impulsor y del conjunto de la red. Ellas Innovan define su propuesta como un “equipo híbrido”, en el que las personas aportan el propósito, el criterio, las relaciones y las decisiones, mientras la inteligencia artificial contribuye a desarrollar el trabajo.

La presentación permitió ver una primera muestra de esa colaboración. Pablo Grandío, director de Quincemil, entrevistó en directo a NaIA, en una conversación que sirvió para plantear cómo puede cambiar la organización de un equipo cuando la IA participa de manera habitual en sus tareas.

Cora Vinagre, Pablo Grandío y Rafael Grimm en la presentación Diana Fajardo

Una agente de IA para conectar conocimiento y apoyar proyectos

Las funciones que Ellas Innovan atribuye a NaIA abarcan desde organizar y sintetizar información hasta investigar, relacionar conocimiento, preparar documentos y contenidos o analizar propuestas. También ayudará a mantener el contexto de los proyectos, convertir ideas en materiales de trabajo y coordinar diferentes agentes de inteligencia artificial.

La intención es integrar estas capacidades en la actividad cotidiana de la red. La organización subraya que el propósito, el contexto humano y la toma de decisiones siguen correspondiendo a las personas, que orientan el uso de la tecnología y dan sentido a sus resultados.

La propia imagen de presentación de NaIA forma parte de esta experiencia. Según explica Ellas Innovan, la agente generó su representación visual, incluidos su aspecto, sus rasgos y su estilo. Esa figura se incorporó posteriormente a la fotografía del encuentro, en la que tanto las personas como el espacio y la reunión eran reales.

Con esta nueva etapa, Ellas Innovan busca combinar talento humano, conocimiento, tecnología y colaboración. Una apuesta que la red vincula a su lema, “El futuro se lidera en red”, y que empieza por explorar cómo trabajan juntas las personas y la inteligencia artificial dentro de su propia organización.